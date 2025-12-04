La Corte transfiere al Estado US$ 60 millones de Báez

La Corte Suprema de Justicia inició formalmente el proceso de incorporación al Estado de más de 60 millones de dólares y bienes inmuebles decomisados a Lázaro Báez y su hijo Martín en la causa conocida como "la ruta del dinero K".

En un oficio dirigido al juez del Tribunal Oral Federal 4, Néstor Costabel, el director general de Gestión Interna e Infraestructura de la Corte, Sergio Romero, notificó que se dispuso el decomiso y la adjudicación definitiva de los fondos obtenidos por subastas, además de la inscripción registral de los inmuebles bajo titularidad de la Corte Suprema.

Según la sentencia dictada por el TOF en abril de 2021, y confirmada por Casación en 2023, los montos decomisados alcanzan un total de US$ 61.130.860,86, además de $4.174.697, cifra esta última ajustable según el índice de precios del consumidor del Indec.

En ese marco, Romero solicitó al TOF 4 la transferencia del dinero a dos cuentas del máximo tribunal y la remisión de toda la documentación relacionada con las subastas realizadas en el expediente 3017/2013/TO2/14.

El 29 de mayo de 2025, la Corte Suprema, con los votos de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, declaró inadmisibles los recursos de la defensa, dejando firmes las condenas y los decomisos, lo que habilitó la ejecución efectiva de los bienes.

En paralelo, el Poder Ejecutivo había creado por decreto el Consejo de Bienes Recuperados, bajo la órbita del Ministerio de Justicia, para administrar estos activos. Pero en octubre pasado, el juez Pablo Cayssials dictó una cautelar que frenó su aplicación, por considerar que la norma afecta la independencia judicial.

El fallo del magistrado consideró que el decreto "altera de manera integral el sistema de gestión de bienes de origen ilícito" e impacta directamente en la estructura del Poder Judicial, vulnerando su autonomía y la autarquía presupuestaria.

La causa

La causa "ruta del dinero K" investigó el lavado de dinero de Lázaro Báez, amigo del fallecido expresidente Néstor Kirchner. La pesquisa reveló sociedades off-shore, testaferros y movimientos financieros irregulares. Báez fue condenado a 12 años de prisión, y el caso cobró notoriedad tras las imágenes de Leonardo Fariña y Martín Báez contando grandes sumas de dinero en "La Rosadita" de Puerto Madero.

El decomiso judicial en detalle

La condena a Lázaro Báez y su hizo Martín en la causa "la ruta del dinero K" ordenó la incautación de activos por un valor aproximado de 61 millones de dólares.

El fallo alcanzó cuentas radicadas en el Banco Lombard Odier de Suiza y el Banco CBH de Bahamas, que acumulan casi 4 millones de euros y más de 900 mil dólares en activos financieros.

La Justicia, luego de que el fallo quedara firme, ordenó la repatriación del dinero.

También hay más de 70 propiedades en Santa Cruz, Chubut y Buenos Aires que están a nombre de Báez.