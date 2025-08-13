¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
16°
13 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Aasesino serial en Jujuy
Copa Libertadores
Turismo
Copa Argentina
Copa Sudamericana
Bolivia
Fentanilo contaminado
Causa Vialidad
Aasesino serial en Jujuy
Copa Libertadores
Turismo
Copa Argentina
Copa Sudamericana
Bolivia
Fentanilo contaminado
Causa Vialidad

DÓLAR OFICIAL

$1325.00

DÓLAR BLUE

$1340.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

Fentanilo contaminado: el Gobierno recusará al juez Kreplak

El magistrado es hermano de un ministro que se vincula con HLB Pharma.
Miércoles, 13 de agosto de 2025 22:34
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El Gobierno nacional recusará al juez Ernesto Kreplak en la causa por el fentanillo contaminado que ya provocó casi un centenar de muertos en todo el país. Lo hará por ser hermano del actual ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, principal comprador de la droga al laboratorio HLB Pharma desde su cargo público.

Notas Relacionadas

En efecto, la administración bonaerense es el mayor comprador de fentanilo al laboratorio HLB Pharma, propiedad de Ariel García Furfaro, el principal apuntado por la investigación como el responsable de los fallecimientos en los hospitales de diferentes partes del país.

La decisión del Ejecutivo se da luego de las fuertes críticas al desempeño del magistrado en estos tres meses de investigación entre diputados en el Congreso.

"Nosotros pedíamos investigar esto, porque Kreplak no podía investigar a su hermano", aseguró el diputado nacional del PRO Alejandro Finocchiaro en un programa de TN.

Por su parte, la legisladora Silvana Giudici reclamó en varias oportunidades la conformación de una comisión investigadora en el Congreso de la Nación y advirtió: "Ya nos parece un poco lenta la investigación y más si la causa la lleva el juez que es hermano del ministro de Kicillof (Nicolás Kreplak)".

Pedido de informe

La Cámara de Diputados emitió un dictamen favorable a un proyecto para que el Gobierno informe sobre los controles a los laboratorios involucrados en la causa por el suministro de fentanilo contaminado, la cantidad de muertos ocasionados por el uso del opioide y las alertas sanitarias activadas por el Ministerio de Salud y la Anmat.

Las preguntas están plasmadas en un despacho de la comisión de Acción Social y Salud Pública.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD