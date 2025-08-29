Escándalo por presuntas coimas: la Justicia allanó ANDIS y la droguería Suizo Argentina

La Justicia ordenó una nueva ronda de allanamientos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y en la droguería Suizo Argentina, en el marco de la investigación por un presunto esquema de retornos que salpica a funcionarios del Gobierno. Las medidas fueron dispuestas por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, quienes además levantaron el secreto fiscal y bancario del extitular de la agencia, Diego Spagnuolo, y de los directivos de la firma farmacéutica.

Se trata de la segunda tanda de operativos, luego de que la semana pasada se filtraran los audios de Spagnuolo. En paralelo, el exfuncionario presentó a sus abogados defensores, Juan Aráoz de la Madrid e Ignacio Rada Schultze, para afrontar la causa.

Los allanamientos fueron ejecutados por el Departamento de Delitos Complejos de la Policía de la Ciudad en distintas dependencias de ANDIS ubicadas en Hipólito Yrigoyen y en Rivadavia, además de la sede central de la droguería. El objetivo fue secuestrar documentación relevante para el expediente.

En la primera etapa de la investigación, la Justicia ya había requisado las viviendas de Spagnuolo, de los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker —dueños de Suizo Argentina— y de Daniel Garbellini, exdirector Nacional de Acceso a los Servicios de Salud. En uno de los procedimientos, Emmanuel Kovalivker fue sorprendido en Nordelta con u$s266.000 y $7 millones en sobres dentro de su auto, además de su teléfono y pasaporte.

Pese al rápido avance, la pesquisa enfrenta trabas técnicas. La empresa israelí Cellebrite, contratada para el peritaje de dispositivos electrónicos, informó que no puede acceder al celular Samsung de última generación incautado a Kovalivker.