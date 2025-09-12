¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

12 de Septiembre, Salta, Argentina
Nacionales

Kicillof, contra "un proyecto de abandono y crueldad"

Cuestionó los vetos de Javier Milei a la salud y la educación.
Viernes, 12 de septiembre de 2025 00:37
Kicillof recorrió dos municipios e inauguró obras. NA
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó ayer que en las elecciones legislativas del 26 de octubre la sociedad tiene el "desafío de ganarle a un proyecto que propone abandono y crueldad".

"Este domingo las urnas le dijeron basta al que ajusta, al que reprime y al que le saca a los jubilados", subrayó durante la visita a la Quinta Sección Electoral, donde llegó a inaugurar obras y reforzar la campaña de cara a los comicios nacionales.

Desde el municipio de Pila, cuestionó a Javier Milei por haber vetado las leyes de financiamiento universitario y la emergencia del Garrahan, al afirmar que "debería entender que el apoyo popular no lo va a conseguir desfinanciando a las universidades, a la salud o parando la obra pública".

"Mientras el Gobierno veta la ley que sostiene la atención en el Garrahan, nosotros inauguramos este centro que ayudará a descomprimir la atención del hospital local", dijo Kicillof en referencia al nuevo CAPS "Héroes de la Pandemia".

Más temprano, en General Paz, había señalado que Milei "todavía no escuchó el fuerte rechazo que le dio el pueblo bonaerense en las urnas".

 

