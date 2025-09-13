El Gobierno denunció a las autoridades de la UBA

El Ministerio de Capital Humano denunció a las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) por incumplimiento de los deberes de funcionario público, luego de haber impedido al alumnado de la casa de altos estudios acceder al sitio oficial de esa casa de altos estudios con intención de "bloquear ese acceso por una página con contenido de carácter político partidario".

Asimismo, la cartera que conduce Sandra Pettovello, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, exigió "el cese inmediato de esa maniobra", informó en un comunicado, en referencia al subdominio que se creó dentro de la web oficial de la UBA para impulsar protestas contra el reciente veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario que aprobó la oposición en el Congreso.

Al respecto, el Ministerio solicitará "la investigación de quienes ordenaron crear el subdominio https://noalveto.uba.ar, a fin de determinar las responsabilidades administrativas y legales correspondientes".

"Las universidades nacionales deben garantizar el normal funcionamiento institucional y la igualdad de acceso a la información académica y administrativa. La manipulación de los canales oficiales de comunicación y la utilización de recursos públicos con fines partidarios configuran una violación a estos principios, además de comprometer la transparencia que debe regir en la gestión de las universidades, se indicó.

Marcha conjunta

En rechazo a los vetos presidenciales, ayer trabajadores del Hospital Garrahan iniciaron un paro que comenzó a las 7 de la mañana y terminará a las 19 de mañana. Además, se reunieron en el Congreso cerca de las 15.30, desde donde partieron hacia la Plaza de Mayo.

En paralelo, la Asociación Gremial Docente de la UBA, uno de los sindicatos que nuclea a los profesores de la universidad, se unió cerca de las 20 a la marcha del personal del Garrahan para un "ruidazo" nacional.