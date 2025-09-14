VIDEO Impactante bola de fuego sorprendió a Bahía Blanca y dejó una estela en el cielo

El atardecer del sábado se transformó en un espectáculo inesperado en el sur de la provincia de Buenos Aires. Una bola de fuego surcó el cielo sobre Bahía Blanca, Viedma y varias localidades cercanas, dejando a su paso una estela brillante que fue fotografiada y filmada por cientos de testigos. Las imágenes circularon de inmediato por redes sociales y medios nacionales, generando curiosidad y también memes.

Aunque todavía no hay una confirmación oficial sobre el origen del objeto, los primeros reportes de astrónomos y aficionados indican que podría tratarse de un bólido, es decir, un meteoro de gran tamaño que se enciende al entrar en la atmósfera. Este tipo de fenómenos suelen producirse cuando fragmentos de rocas espaciales se desprenden de asteroides o cometas y, al ingresar a gran velocidad, generan un destello que puede superar incluso el brillo del sol.

Sin embargo, algunos especialistas hicieron notar que la estela curva observada sobre el cielo bonaerense se asemejaba más a la de un satélite o nave fuera de control que a la típica línea recta que dejan los meteoros. Según explicaron en redes sociales, lo habitual es que el humo del meteoro se encorve por acción del viento, como sucede con las estelas de los aviones, pero en este caso la curva era notoria desde el inicio.

El meteorólogo José Bianco, en diálogo con TN, aclaró: “Un bólido no es ni más ni menos que un meteoro. Es algo que se quema al ingresar a la atmósfera, pero que, cuando tiene un tamaño mayor al de un puño y puede llegar hasta el de una heladera, genera un estruendo y una estela visible”. Y agregó: “Aun en pleno día puede producir un resplandor más intenso que el del sol, debido a la presión y las temperaturas extremas que se generan al avanzar por la atmósfera”.

no se reportaron incidentes ni impactos en la zona. El fenómeno quedó registrado en múltiples cámaras y fue tema de conversación en toda la región. Para los astrónomos, se trata de un evento natural que, aunque esporádico, no es raro: un bólido es un meteoro brillante -también llamado bola de fuego- producido al ingresar en la atmósfera terrestre.