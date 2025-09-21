¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

18°
21 de Septiembre, Salta, Argentina
Nacionales

Milei se reúne con Trump y busca fondo para pagar la deuda en 2026

La reunión bilateral se hará el martes a la mañana.
Domingo, 21 de septiembre de 2025 01:45
Javier Milei espera que el martes Donald Trump habilite un préstamo del Tesoro de EEUU a la Argentina.
No es un viaje más para Javier Milei: el presidente partirá hoy hacia Nueva York con un objetivo central, conseguir un respaldo financiero que permita garantizar los pagos de la deuda argentina en 2026, estimada en unos US$ 8.500 millones (US$4.000 millones en enero y otros US$4.500 en julio).

Según Milei, las negociaciones con el Tesoro estadounidense están "muy avanzadas", y el encuentro con Donald Trump se concretará el martes por la mañana, en el marco de la Asamblea General de la ONU, en un momento clave para su gestión tras los recientes traspiés económicos y políticos.

El encuentro con el presidente estadounidense, aunque no tendrá lugar en la Casa Blanca, será un espaldarazo para Milei, quien atraviesa días de alta tensión con el dólar en alza, riesgo país en máximos y el Banco Central vendiendo reservas para contener la divisa. La agenda del mandatario libertario contempla también reuniones con Kristalina Georgieva, directora del FMI, y el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien le entregará el premio Global Citizen Award.

La reunión bilateral con Trump está pautada para las 11.45 hora local, tras el discurso del republicano ante la Asamblea, mientras Milei escuchará la intervención desde las 9.45. El presidente argentino estará acompañado por el canciller Gerardo Werthein, el ministro de Economía, Luis Caputo, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni. Fuentes oficiales indicaron que, aunque no se anticiparon los temas específicos, el préstamo del Tesoro norteamericano para asegurar los vencimientos de 2026 será un eje central.

El recorrido de Milei en Estados Unidos incluirá, además, su intervención en el Debate General de la ONU, la ceremonia de entrega del premio de Atlantic Council, y un encuentro con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, así como con líderes de la comunidad judía internacional.

 

