4 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Senado de la Nación
Elecciones 2026
ley de emergencia en Discapacidad
Selección Argentina
Pacientes Canábicos
Trail running
autopista del Valle de Lerma
Nacionales

Ley de emergencia en discapacidad hasta 2026: qué cambia en pensiones y pagos a prestadores

El Senado dejó firme hoy la ley emergencia en material de Discapacidad que establece que se deberán cancelar deudas con prestadores y las pensiones.
Jueves, 04 de septiembre de 2025 17:44
El Senado de la Nación. Foto: NA / Daniel Vides
La ley de emergencia en discapacidad que fue ratificada hoy por el Senado Nacional establece una actualización y cancelación de deudas con los prestadores de la salud, y un nuevo mecanismo para ajustar las pensiones no contributivas por discapacidad.

 Los principales puntos de la ley que establece la emergencia en discapacidad son los siguientes 

  • Se establece que la emergencia en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre del 2026.
  • La presente ley es de orden público y rige en todo el territorio nacional.
  • Se establece una actualización las prestaciones para compensar la diferencia entre los valores actuales y la inflación desde el 2023 a la fecha.
  • Se deberá saldar la deuda con los prestadores y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, de acuerdo a los índices de la inflación que informa el INDEC.
  • Las pensiones no contributivas serán equivalentes al 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio.
  • Las personas que cobran este beneficio podrán trabajar mientras que no supere los dos salarios mínimos.
  • El Poder Ejecutivo Nacional deberá financiar con recursos del Tesoro nacional una compensación de emergencia a los prestadores.
  • La oficina de Presupuesto del Congreso determinó que el impacto fiscal por el aumento de las pensiones significa un refuerzo fiscal de 1.889.371 millones de pesos y 3,627.495 millones.
  • La diferencia del impacto fiscal se debe al numero de beneficiarios “por nuevas altas entre 493 mil y 946 mil personas, según distintos escenarios” que podrían suceder con la nueva ley., sostuvo la OPC.
  • La Agencia Nacional de Discapacidad realizará una auditoria con el objeto de realizar una evaluación justa, transparente, basada en criterios de salud y en un análisis integral de la situación socioeconómica de los beneficiarios.
  • El procedimiento de auditoría deberá* garantizar notificaciones fehacientes y el debido proceso inclusivo, que aseguren la plena participación. y el acceso claro a la información.
  • Los empleadores que tomen trabajadores con certificados de discapacidad por tiempo indeterminado serán eximidos del pago del cincuenta por ciento (50%) de las contribuciones patronales y a las cajas de jubilaciones por tres años.

