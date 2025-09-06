Dónde voto en las Elecciones Legislativas 2025 en Buenos Aires: consultá el padrón

inicia sesión o regístrate.
Este domingo 7 de septiembre se celebran las elecciones legislativas 2025 en la provincia de Buenos Aires, y para participar es imprescindible consultar el padrón electoral. Conocer con anticipación la dirección del establecimiento, la mesa asignada y el número de orden permite agilizar el proceso y evitar demoras durante la jornada electoral.
Cómo consultar el padrón electoral bonaerense
La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires habilitó en su sitio oficial un sistema online para que cada elector pueda verificar sus datos. El procedimiento es sencillo y rápido:
-
Ingresar al sitio oficial de la Junta Electoral bonaerense.
-
Escribir el número de Documento Nacional de Identidad (DNI).
-
Seleccionar el sexo tal como figura en el documento.
-
Completar el campo de verificación de seguridad.
-
Presionar el botón “Consultar”.
De inmediato, la plataforma muestra:
-
El nombre del establecimiento escolar.
-
La dirección completa y el distrito.
-
El número de mesa asignado.
-
El número de orden dentro del padrón.