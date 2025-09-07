Kicillof le pidió a Milei que tenga el “coraje y la valentía” de reunirse con él tras el triunfo en Buenos Aires

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se dirigió al presidente Javier Milei este domingo por la noche, tras la consolidación del triunfo del peronismo en las elecciones legislativas bonaerenses. Desde el búnker de Fuerza Patria en La Plata, rodeado de funcionarios y dirigentes del Partido Justicialista (PJ), Kicillof destacó la importancia de un diálogo entre el gobierno nacional y el provincial, pidiendo que Milei “tenga el coraje y la valentía” de reunirse con él, señalando que él lidera la provincia que alberga al 40% de la población del país.

"Los bonaerenses la están pasando mal, vamos a seguir siendo el escudo con todos los instrumentos que protegen al pueblo de la provincia, pero vamos a seguir trabajando con las otras provincias ante la desintegración que plantea el gobierno nacional", expresó el gobernador.

Kicillof consideró que el triunfo del peronismo en las elecciones bonaerenses representa una confirmación de que existe un camino alternativo para el país. "Hoy comenzamos a recorrerlo", afirmó, enfatizando la necesidad de democracia, paz y un fortalecimiento del peronismo.

En su discurso, también hizo un llamado a la rectificación del rumbo del Gobierno nacional, advirtiendo que no se puede continuar con una conducción basada en el “odio, maltrato e insultos”. Además, mencionó los ataques a sectores como los discapacitados, universidades, ciencia y cultura, instando a un cambio en la manera de gobernar.

En relación al proceso electoral, Kicillof destacó la transparencia de los comicios, señalando que fueron “de los más limpios de la historia de la Provincia”. También subrayó la figura de la ex presidenta Cristina Kirchner, quien, según él, “fue injustamente condenada” y debió haber estado en el escenario del búnker para celebrar el triunfo.

Con este resultado, el gobernador consideró que la victoria del peronismo en Buenos Aires fue “histórica” y una “victoria aplastante” que reafirma el compromiso del movimiento con los intereses del pueblo argentino.