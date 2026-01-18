Las empleadas domésticas cobrarán un bono en enero

El personal de casas particulares comenzó a cobrar en enero de 2026 las nuevas escalas salariales, en el marco de lo resuelto por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (Cntcp). A la actualización de los haberes se suma el pago de un bono no remunerativo, que ya había sido abonado en noviembre y diciembre de 2025 y que se mantiene vigente durante el primer mes del año.

La Cntcp, integrada por representantes sindicales, empleadores y funcionarios de los ministerios de Economía y Trabajo, acordó un incremento salarial escalonado junto con un plus no remunerativo de $14.000 mensuales por tres meses para quienes cumplan jornadas superiores a las 16 horas semanales.

En el caso de los trabajadores que prestan servicios entre 12 y 16 horas por semana, el bono asciende a $9.000, mientras que aquellos con cargas horarias menores a 12 horas reciben un adicional de $6.000, que se liquida junto con el salario.

De forma paralela, desde enero los salarios se ajustan según categoría, modalidad de contratación y cantidad de horas trabajadas, conforme al esquema definido para el sector. En la categoría de supervisores, encargados de coordinar tareas de otros empleados en domicilios o establecimientos, el salario mínimo es de $3.895,56 por hora con retiro y $4.254,05 sin retiro, con sueldos mensuales de $485.961,09 y $539.711,97, respectivamente.

Para el personal especializado, que incluye cocineros y trabajadores con tareas específicas, la remuneración alcanza los $3.696,15 por hora con retiro y $4.039,45 sin retiro, mientras que los salarios mensuales se ubican en $452.478,51 y $502.101,03.

Los caseros, responsables del cuidado integral de propiedades donde residen, perciben $3.494,25 por hora y un sueldo mensual de $441.806,54.

En la categoría de asistencia y cuidado de personas, que abarca el acompañamiento de adultos mayores, niños o personas con discapacidad o enfermedad, el valor es de $3.494,25 por hora y $441.806,54 mensuales con retiro, y $3.894,43 por hora y $490.745,56 al mes sin retiro.

Para el personal de tareas generales, que realiza labores de limpieza, cocina y mantenimiento, la hora se paga a $3.250,10 con retiro, con un salario mensual de $398.722,14, mientras que sin retiro asciende a $3.494,25 por hora y $441.806,54 mensuales.

La normativa establece además que, si una persona desempeña tareas correspondientes a distintas categorías, debe percibir el salario de la función de mayor nivel.

A esto se suma el adicional por antigüedad, que equivale al 1% por cada año completo trabajado, vigente desde septiembre de 2021 y calculado a partir de septiembre de 2020.

Adicional del 30% por zona desfavorable

Los trabajadores que se desempeñan en zonas desfavorables perciben un adicional del 30% sobre el salario mínimo, según la normativa vigente. Este beneficio alcanza a quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del Partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires.

En el caso de los supervisores, el salario es de $3.895,56 por hora y $485.961,09 mensuales con retiro, mientras que sin retiro asciende a $4.254,05 por hora y $539.711,97 por mes.

El personal para tareas específicas, como cocina o trabajos especializados, cobra $3.696,15 por hora y $452.478,51 mensuales con retiro, y $4.039,45 por hora y $502.101,03 sin retiro. Los caseros perciben $3.494,25 por hora y $441.806,54 por mes.