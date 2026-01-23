El riesgo país en 527 puntos el más bajo desde 2018

El riesgo país argentino volvió a marcar un nuevo piso y cerró la semana en 527 puntos básicos, el nivel más bajo desde junio de 2018, impulsado por una nueva suba de los bonos soberanos en dólares y por el renovado optimismo de los inversores sobre la evolución del programa económico. La caída del indicador, del 3,5% en la última rueda, se produjo en un contexto internacional complejo, atravesado por la volatilidad de los mercados y por tensiones geopolíticas, como la ofensiva retórica de Donald Trump sobre Groenlandia, que generó ruido en las plazas financieras.

Aun así, los títulos argentinos lograron su tercer avance consecutivo en Wall Street. En la plaza local, los bonos soberanos en dólares cerraron con mayoría de subas, lideradas por el Global 2041, que trepó 1,3% en la jornada. Le siguieron el Bonar 2035, con una mejora de 1,2%, y el Bonar 2030, que avanzó 1%. Esta performance positiva fue clave para apuntalar la nueva baja del riesgo país, que mide el diferencial de rendimiento frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos y es uno de los termómetros centrales de la confianza de los mercados en la capacidad de pago de la Argentina.

El buen clima financiero también se reflejó en el comportamiento de las acciones. Entre los ADRs que cotizan en Nueva York, las mayores subas fueron encabezadas por BBVA, con un avance superior al 4%, seguida por YPF, que ganó más de 2,4%, y por Grupo Supervielle, con una mejora cercana al 1,5%. En el otro extremo, se ubicaron Edenor, que retrocedió alrededor de 4,3%, y Loma Negra, con una caída cercana al 1,3%.

En el mercado local, el índice Merval cerró la semana con una suba de 0,9% en pesos, hasta ubicarse en 3.093.534 puntos, acompañando el mejor humor de los inversores y la valorización de los activos argentinos.

De acuerdo con un informe de la firma de servicios financieros Criteria, si se consolida el proceso de acumulación de reservas del Banco Central, "debería comenzar a observarse una compresión adicional del spread soberano, habilitando un acceso sostenible a los mercados voluntarios de deuda". En ese sentido, los analistas destacaron que la dinámica de las reservas y la política monetaria serán determinantes para sostener la tendencia.

"Hacia adelante, será clave monitorear cómo la autoridad monetaria continúa incidiendo sobre la liquidez del sistema mientras busca consolidar su programa de acumulación de reservas, ya sea vía operaciones con bonos u otras herramientas de política monetaria, y su impacto sobre las tasas de interés", señaló Criteria.