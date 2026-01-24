El Chaco salteño, bajo el agua y gran temor

La llegada del Bermejo al Chaco salteño fue intempestiva y, según los propios pobladores, inédita. Ocurrió el martes último y, hasta el momento, no se logró dimensionar con precisión el daño causado. El principal obstáculo es la imposibilidad de acceder a gran parte del territorio para realizar relevamientos formales.

Los primeros pedidos de auxilio surgieron desde la Banda Sur de Rivadavia. En el paraje El Carmencito, al menos siete familias debieron autoevacuarse de urgencia, "con lo puesto", ante una crecida extraordinaria del río. "Toda la zona de El Carmencito, El Guayacán y El Divisadero está inundada. El agua entró con más de un metro a las casas", advirtió Betiana Sardina, directora de la escuela 4230 "Fortín Argentino", ubicada en el paraje El Divisadero.

La docente expresó su preocupación por el estado del edificio escolar, al que todavía no pudo ingresar. "Estoy muy preocupada por cómo debe estar la escuela, por todo lo que tenemos adentro. No hay forma de llegar", señaló. Según confirmó, ya realizó los pedidos de urgencia ante Supervisión y el Ministerio de Educación. "Es una crecida inédita. Hay puestos que nunca se habían inundado", remarcó.

El impacto social de la crecida se mide en pérdidas concretas. Gloria Alzogaray, vecina de El Carmencito, contó que las familias criollas de la zona —dedicadas principalmente a la ganadería— perdieron animales, herramientas y provisiones. "No tenemos nada. Perdimos todo", dijo.

La urgencia obligó además a evacuar a Antonina, una mujer de 80 años, que fue trasladada directamente al hospital de La Unión. El resto de la familia quedó alojado en el puesto El Vivire. Hoy, los vecinos reclaman lanchas para poder regresar a los puestos y evaluar qué quedó en pie, en una región donde casas, corrales y caminos quedaron bajo el agua.

En este contexto, ayer el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por fuertes tormentas para gran parte de la provincia, entre las 18 y la medianoche. El aviso alcanzó a la Puna, los Valles Calchaquíes, el Valle de Lerma y la Capital.