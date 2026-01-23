Francisco García Campos: "Los bebederos de perros pueden ser criaderos del mosquito"

El verano vuelve a colocar a Salta en un escenario de especial vigilancia sanitaria frente a las enfermedades transmitidas por mosquitos, en un contexto de altas temperaturas, lluvias frecuentes y fuerte movilidad de personas dentro y fuera del país. La experiencia de los brotes de los últimos años, sumada a la intensa actividad turística y a la condición de la provincia como nodo de conexión aérea y terrestre con países de la región, obliga a extremar los controles y reforzar las acciones de prevención en cada domicilio.

En ese marco, el director general de Epidemiología, Francisco García Campos, analizó la situación actual, el comportamiento del mosquito Aedes aegypti, la diferencia entre casos importados y circulación autóctona, y la importancia de sostener un estricto ordenamiento domiciliario para cortar el ciclo de transmisión.

Doctor, se acaba de confirmar el primer caso de chikungunya en la provincia. ¿Cómo es la situación?

Así es, justo en el momento de esta entrevista confirmamos el primer caso de fiebre chikungunya en un paciente de la zona sur de la provincia, del departamento Rosario de la Frontera. Tiene antecedente de viaje al país vecino de Bolivia. El paciente está evolucionando bien, pero esto marca una señal de apertura de la temporada, porque es el primer caso de arbovirosis que confirmamos en este período. Habíamos tenido algunas serologías positivas a fines de 2025, pero sin confirmaciones. Estimábamos que chikungunya iba a ser una de las primeras en aparecer, porque es el virus que está circulando en países vecinos. Además, destinos muy elegidos por los argentinos como Brasil y Cuba hoy tienen brotes importantes tanto de dengue como de chikungunya.

No hay circulación aquí...

Todavía no tenemos circulación autóctona, y eso es clave. Lo complejo va a ser cuando aparezcan casos sin antecedente de viaje. Por eso tenemos que manejar la situación como si ya hubiese circulación, reforzando todas las medidas de prevención. En toda la provincia, desde principios del año pasado, no hemos tenido circulación sostenida de arbovirosis. Lo último importante fue el brote de 2024. Luego aparecieron algunos casos aislados en barrios de la capital, en Tartagal, en Güemes, con nexos con Tucumán o Santa Fe, pero no hubo circulación. Venimos de un período interbrote largo, de casi diez meses, sin casos locales.

Desde el punto de vista epidemiológico, ¿cómo se ubica Salta?

Salta, a pesar de ser una de las provincias que tuvo brotes importantes de dengue, no es una provincia endémica. Nosotros no tenemos casos durante todo el año. El brote se corta y pasan varios períodos de incubación sin circulación. Eso es distinto de lo que ocurre en otras zonas del país donde hay transmisión permanente. Aquí los brotes se producen por la introducción de casos importados, no por circulación continua.

¿De qué depende que eso se mantenga así?

Depende fundamentalmente del comportamiento de la gente. El dengue, el chikungunya y el zika se transmiten por el mismo mosquito, el Aedes aegypti. Es un mosquito domiciliario, que vive en las casas. La hembra se alimenta exclusivamente de sangre humana, no de perros, gatos ni otros animales. Nosotros somos su fuente de alimento. Esa sangre le aporta la proteína necesaria para producir los huevos. Además, es un mosquito muy adaptable: se refugia debajo de plantas, en rincones, en lugares húmedos y oscuros dentro del domicilio.

¿Cuánto tiempo pueden sobrevivir los huevos?

Los huevos pueden permanecer viables hasta un año cuando el recipiente se seca. Y si ese huevo estaba infectado con virus, el mosquito que nace ya lo hace infectado. Por eso todo recipiente que junte agua es un potencial criadero.

¿Dónde se encuentran los principales focos?

En los domicilios: baldes, tachos, macetas, canaletas, desagües pluviales tapados, bebederos de animales. No es un mosquito del monte. Pero si en un lugar hay agua, sombra y personas, el mosquito se instala. Por ejemplo, en pasillos internos con plantas acuáticas, a pocos metros de los dormitorios, se arma un circuito perfecto: el mosquito se alimenta, reposa, vuelve a poner huevos y todo ocurre dentro de la casa.

¿Qué medidas concretas recomienda?

No hablamos solo de limpieza, sino de ordenamiento entomológico. El patio puede estar limpio, pero desordenado para el mosquito. Las canaletas deben drenar, los desagües deben permitir que corra el agua, las macetas con agua deben cambiarse seguido. Los bebederos de animales son criaderos muy frecuentes: hay que vaciarlos cada dos o tres días, cepillar bien las paredes con lavandina concentrada o hipoclorito, porque allí quedan adheridos los huevos.

En cuanto a los síntomas, ¿cómo se detecta un caso sospechoso?

Todo comienza con el síndrome febril agudo: fiebre sin causa aparente, sin foco claro, de menos de siete días de evolución. Primero se investiga dengue. Si es negativo, se estudia chikungunya y zika. El antecedente de viaje orienta mucho el diagnóstico.

¿Cómo se diferencian clínicamente estas enfermedades?

El dengue produce fiebre, dolores musculares, articulares, dolor retroocular, y en algunos casos sangrados. Por eso se lo llama fiebre quebrantahuesos.

El chikungunya genera dolor muy intenso en las grandes articulaciones. El paciente queda encorvado, con dificultad para caminar. Incluso algunos necesitan rehabilitación kinesiológica durante meses o años.

El zika suele dar dolores en articulaciones pequeñas y tiene una particularidad: puede transmitirse por vía sexual, además del mosquito.

¿Cuáles son los signos de alarma?

Dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrados, somnolencia excesiva o irritabilidad, caída marcada de plaquetas. Esos son los casos que pueden evolucionar a formas graves y requieren atención médica urgente.

Con este primer caso confirmado, ¿cuál es el mensaje principal para la población?

Que hoy no tenemos circulación, pero eso puede cambiar rápidamente si el mosquito encuentra criaderos. Sin agua estancada no hay Aedes, y sin Aedes no hay dengue, chikungunya ni zika. La prevención empieza en cada casa.