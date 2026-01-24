Ucrania y Rusia cerraron la primera "cumbre de la paz"

Negociadores de Rusia, Ucrania y Estados Unidos se reunieron ayer viernes en Abu Dabi para mantener las primeras negociaciones directas sobre el plan impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump con el objetivo de poner fin a la guerra que se extiende desde hace casi cuatro años. El encuentro, que continuará hoy sábado según confirmaron fuentes oficiales a la agencia rusa TASS y el Ministerio de Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), marca un nuevo intento diplomático tras meses de estancamiento y recurrentes hostilidades en el este ucraniano.

El punto central del diálogo es la disputa territorial sobre el Donbás, región cuya soberanía sigue siendo reclamada por Moscú. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, reiteró que la posición rusa "es bien conocida" y exige la retirada de las fuerzas ucranianas de ese territorio. "Esta es una condición muy importante", declaró Peskov, en línea con lo expresado por el Kremlin tras la reciente reunión en Moscú entre el presidente ruso Vladímir Putin y los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner. Las propuestas estadounidenses han variado durante las distintas fases del proceso. Inicialmente, Washington presentó un plan criticado en Kiev y en Europa occidental por percibirse como demasiado cercano a las exigencias rusas, mientras que versiones posteriores recibieron objeciones de Moscú al incluir la posibilidad de desplegar fuerzas de paz europeas. Las consultas en Abu Dabi se producen después de que Trump se reuniera con Volodímir Zelensky en el Foro de Davos el jueves. Según fuentes ucranianas y estadounidenses, ambos líderes alcanzaron acuerdos preliminares sobre garantías de seguridad para Ucrania posterior a la guerra.

La delegación rusa en Abu Dabi está encabezada por el almirante Ígor Kostiukov, número dos del Estado Mayor y jefe de la inteligencia militar, acompañado únicamente por personal militar.

Por la parte ucraniana participaron el jefe de la oficina presidencial, Kirilo Budánov; el líder del grupo parlamentario del partido de Zelensky, David Arajamia, y el secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Rustem Umérov. Umérov afirmó en redes sociales que la reunión se centró "en los parámetros para poner fin a la guerra de Rusia y la lógica futura del proceso de negociación", y confirmó que las conversaciones continuarían el sábado.

El ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, declaró a la cadena NTV que la mayoría de los problemas habían sido resueltos, salvo el estatus del Donbás. Las propuestas ahora incluyen la desmilitarización y la conversión de la región en una "zona económica conjunta", aunque ambas partes son divergentes.