VIDEO. Gustavo Sáenz y la reforma laboral: "Si no afectan los intereses de las provincias vamos a acompañar"

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, expresó su preocupación por el impacto fiscal que tendría la reducción del Impuesto a las Ganancias para empresas, incluida en el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional. Lo hizo tras un encuentro mantenido en Buenos Aires junto a sus pares de Tucumán y Catamarca, en el que plantearon la necesidad de compensaciones para evitar una nueva pérdida de recursos provinciales.

Los gobernadores le hicieron saber al ministro del Interior, Diego Santilli, la necesidad de una compensación por esa eventual caída en la recaudación, en un encuentro que tuvieron en la Casa de Salta en Buenos Aires.

Sáenz remarcó que las provincias acompañaron desde el inicio el proceso de modernización laboral, pero advirtió que las realidades locales no siempre coinciden con la agenda nacional. “Ellos tienen una agenda nacional que respetamos y acompañamos, y nosotros tenemos una agenda provincial, con realidades que no son las mismas”, señaló. En ese marco, explicó que se plantearon posibles modificaciones que deberán discutirse en el ámbito político del Gobierno nacional.

"Si no se afectan los intereses de las provincias vamos a acompañar la reforma laboral", afirmó Sáenz.

La situación de la recaudación

El mandatario salteño puso el foco en la situación de la recaudación y en el efecto que tendría una baja de Ganancias, uno de los impuestos coparticipables. “La recaudación viene cayendo, con el IVA y la caída del consumo. Esto nos golpearía muchísimo fiscalmente a las provincias; solo en el caso de Salta serían unos 80 mil millones de pesos el año que viene”, advirtió.

En esa línea, Sáenz indicó que las provincias buscan alternativas para no seguir resignando fondos. “Puede usarse algún otro tipo de impuesto, como el impuesto al cheque, que era coparticipable y lo resignamos en la época de Mauricio Macri con el consenso fiscal, y no lo recuperamos”, recordó.

El acompañamiento de la Reforma Laboral

El gobernador también dejó en claro que el respaldo a la reforma laboral estará condicionado al resguardo de los intereses provinciales. “Siempre acompañamos las medidas que creíamos necesarias y garantizamos la gobernabilidad, pero nunca afectando a los intereses de las provincias. Si eso se entiende, vamos a acompañar”, afirmó.

Sobre el contenido del proyecto, Sáenz consideró que se trata de una iniciativa necesaria, aunque subrayó la importancia de su tratamiento legislativo. “Es una ley necesaria, pero hay que hacerla bien. Los legisladores no están para votar a libro cerrado, sino para estudiar y mejorar. La verdadera virtud es buscar el equilibrio”, sostuvo, y advirtió que las posturas intransigentes terminan perjudicando los acuerdos.