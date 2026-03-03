Axel Kicillof: "Hay otro camino"

Con fuertes críticas al presidente Javier Milei y a su programa económico, el gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó la apertura del 154° período de sesiones ordinarias y llamó a "cambiar el rumbo nacional" al asegurar que "hay otro camino".

En su discurso, sostuvo que en el país "se puso en marcha un laboratorio de una derecha extrema que gobierna exaltando el odio, el insulto y la humillación como método político" y advirtió que se trata de "un proyecto que genera exclusión y desigualdad".

Kicillof denunció "un verdadero plan de destrucción masiva de la industria nacional". Señaló que "desde que asumió Milei cerraron 30 empresas por día". "La macro está mal y la micro está horrible. El rumbo económico es un fracaso", sentenció.

Además, rechazó el modelo que, a su entender, busca imponer el Gobierno nacional, al que asoció con primarización productiva y precarización laboral. "La mano invisible del mercado es un verso. No existe", enfatizó, y defendió el rol del Estado como herramienta para reducir desigualdades y promover el desarrollo.

Pese al diagnóstico critico, el mandatario transmitió un mensaje de esperanza: "No estamos condenados a esta pesadilla, hay otro camino".