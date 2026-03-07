Paritaria: UPCN acepta, ATE no

El gremio de estatales ATE rechazó ayer por "insuficiente" el aumento ofrecido por el Gobierno de un 2,5% en enero, 2,2% en febrero, 2% en marzo, 1,7% en abril y 1,5% en mayo, además de un bono por única vez de 40 mil pesos no remunerativos en junio, mientras UPCN aceptó la propuesta.

"Garantizamos el pago retroactivo del presentismo pero el aumento ofrecido por el Gobierno vuelve a ser insuficiente. No frena la caída del poder adquisitivo que experimentaron durante los últimos dos años los salarios del sector público. Los precios de todos los productos, bienes y servicios que normalmente consumimos los trabajadores no paran de aumentar. Ofrecer un bono de 40 mil presos a cobrar los primeros días del mes de junio es una actitud miserable del Gobierno", expresó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.

Por su parte, UPCN aceptó la propuesta. Entre junio de 2025 y mayo de 2026 al aumento acumulado fue de 20,97%, mientras que el total acumulativo por bonos fue de $225.000, destacó.

Para ATE, "el año paritario que abarca desde junio de 2025 a mayo de 2026 cierra con un 21% de aumento, mientras que la inflación durante ese periodo ya alcanza el 19,5%.