VIDEO. Lionel Messi, imparable: triplete para el triunfo de Inter Miami frente a Nashville

Lionel Messi la sigue "rompiendo" en el Inter Miami, esta vez, con un triplete marcado en la victoria del Inter Miami como visitante frente a Nashville.

Inter Miami atravesaba un primer tiempo complicado, sin encontrar espacios ni claridad en el juego, hasta que Lionel Messi volvió a marcar la diferencia.

A los 35 minutos, en una de las pocas oportunidades en las que logró recibir de frente al arco, el capitán controló la pelota con clase, se deshizo de dos defensores y definió con un zurdazo rasante y ajustado al palo izquierdo, imposible para el arquero rival.

La acción nació en los pies de Jordi Alba, quien habilitó con precisión al rosarino. Messi se encargó del resto, firmando el 1-0 parcial y encendiendo al estadio. Hasta ese momento, Inter Miami se había sostenido en el partido gracias a las intervenciones clave del arquero Rocco Ríos Novo.

Sin embargo, la alegría duró poco: Nashville reaccionó sobre el final del primer tiempo y, con dos goles en pocos minutos, dio vuelta el resultado. De esta manera, Inter Miami se fue al descanso perdiendo 2-1, obligado a remontar en la segunda parte.

Más goles de Messi

En el complemento, La Pulga reapareció para igualar el marcador 2-2 con un ejecución desde los doce pasos. Y tan solo cuatro minutos más tarde el Inter Miami volvió a ponerse arriba en el marcador (3-2), con un gol convertido por el argentino Baltasar Rodríguez (ex-Racing).

Pero había más para el capitán de la Selección argentina: el rosarino se encargó de liquidar el partido a los 36 minutos con un nuevo tanto.

Con su nuevo triplete, Messi alcanzó los 889 goles en su carrera profesional.

Partido en desarrollo...