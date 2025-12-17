El Gobierno garantiza la atención médica a los afiliados del IPS mediante un nuevo acuerdo con el Círculo Médico de Salta

El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Salud Pública y el Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS), formalizó la firma de un nuevo convenio prestacional con el Círculo Médico de Salta. El acuerdo tiene como objetivo principal garantizar a los afiliados el acceso oportuno a servicios de calidad, eficientes y seguros.

Este acuerdo establece un marco de trabajo conjunto por un plazo de tres años, basado en la transparencia, la buena fe y la eficiencia en el gasto, con novedades y ratificaciones.

El acto contó con la presencia del jefe de Gabinete, Sergio Camacho; el ministro de Salud Pública, Federico Mangione; el interventor del IPS, Emilio Savoy; y la presidente del Círculo Médico de Salta, Adriana Falco. También refrendó el acuerdo el Síndico General de la Provincia, Federico Javier Mateo.

El jefe de Gabinete puso el foco en el beneficiario del sistema: "El integrante más importante es el afiliado. El esfuerzo que hizo el Círculo Médico, el Ministerio, el IPS y la Sindicatura tiene un solo objetivo: estar cada vez más cerca de la gente y resolver sus problemas como lo remarca el gobernador Gustavo Sáenz".

Camacho explicó la importancia sistémica del acuerdo: "El que no tenía una buena atención con el IPS terminaba en la salud pública, impidiendo que esta brinde atención a quienes no tienen obra social. Este acuerdo, además de transparentar y equilibrar los números, busca mejorar el nivel de servicio de cada uno de los afiliados".

El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, enfatizó que el objetivo central siempre fue el ordenamiento de la obra social provincial en beneficio del afiliado. "Fue el gobernador Gustavo Sáenz quien nos indicó que teníamos que acercar las partes y tratar de llegar a lo mejor para cuidar nuestra obra social.

Mangione destacó especialmente la actitud de la entidad profesional frente a la modernización: "Quiero destacar del Círculo Médico que nunca se opusieron al control. Es más, nos facilitaron para que nosotros podamos ingresar y lograr poner la historia clínica digital".

Asimismo, el funcionario resaltó la solidez del Instituto: "Hay que seguir insistiendo en cuidar esta obra social, que es fundamental en nuestra provincia y es una de las que menos déficit tiene en el país". Respecto a los beneficios concretos del nuevo sistema, detalló: "Mejora al afiliado, mejora al IPS y mejora al prestador. Al afiliado porque va a tener la atención en el momento; al IPS porque se controla cada afiliado y al prestador. Evitamos gastos que eran superposición de estudios que a veces eran innecesarios".

Durante la firma, la presidente del Círculo Médico, Adriana Falco, valoró el esfuerzo conjunto tras intensas negociaciones: "Quiero contarles que después de largas jornadas de trabajo y arduas discusiones, hemos llegado a este convenio que nos parece un marco adecuado para las relaciones entre el Círculo Médico y el IPS. Le da un marco de previsibilidad económica a esta relación".

Falco destacó además el consenso en materia de fiscalización: "Hemos llegado a acuerdos importantes con respecto a diferentes temas y se han tocado temas relacionados a los controles y a las auditorías por parte tanto del Círculo Médico como del IPS. Estamos convencidos de este convenio y creo que estamos comenzando una nueva relación con el IPS".

Por su parte, el interventor del IPS, Emilio Savoy, calificó el acuerdo como "superador" y subrayó la necesidad de actualización normativa: "Es muy satisfactorio. Este convenio que estaba vigente tenía una antigüedad de 21 años, lo cual deja muy en claro todo lo que ha cambiado en los últimos 20 años: los contextos económicos, sociales e incluso los avances médicos".

Savoy agregó que "hemos incorporado cláusulas importantes sobre controles que hacen a la buena relación y a la previsibilidad. Agradezco la intervención del Gobierno, del ministro Mangione y del Ingeniero Camacho para lograr esto".

Entre las principales novedades y ratificaciones se destacan: