Incendio destruyó una vivienda en Villa Lavalle: una familia pide ayuda para reconstruir su hogar

Momentos de suma tensión se vivieron en una vivienda de Villa Lavalle, donde un incendio arrasó con todo lo que encontró a su paso. La tragedia ocurrió en la esquina de las calles Río San Carlos y Río Talavera, cuando el fuego comenzó debido a una vela encendida, tras un corte de luz. Susana Erazo Ruedas y su hija, que habían salido a hacer una compra rápida, regresaron para encontrarse con su hogar completamente destruido.

"Prendí una vela y salí a comprar algo para cenar. No tardé más de media hora. Cuando volví, las llamas ya estaban en el techo, había mucho humo y no pude entrar", relató Susana, visiblemente afectada por la tragedia. El incendio se desató alrededor de las 11:00 de la mañana, y afortunadamente, la familia no estaba dentro de la vivienda en ese momento.

A pesar de la magnitud del fuego, que arrasó con electrodomésticos, muebles, ropa y objetos personales, los animales de la familia lograron escapar. "Los gatitos y los perros pudieron salir, aunque uno de los gatos no lo logró", explicó Susana, mientras recorría las ruinas de su hogar.

"Perdí todo. Incluso objetos que tenían un valor sentimental, como la máquina de coser de mi mamá, que usaba como mesa", dijo, señalando las piezas quemadas que alguna vez fueron su hogar.

Con todo reducido a cenizas, Susana hace un llamado urgente a la solidaridad de los salteños. "Lo único que quiero ahora es reconstruir mi casa, volver a tener un techo. Necesito artículos de limpieza, materiales de construcción y colchones, porque con la lluvia, la situación se complicará aún más", expresó, pidiendo la colaboración de la comunidad.

Actualmente, la familia se encuentra alojada temporalmente en la casa de un familiar. "Estamos bien, pero necesitamos ayuda para empezar de nuevo", agregó Susana, quien se mostró agradecida por cualquier tipo de colaboración.

Los interesados en ayudar a Susana y su hija pueden contactarse al número **387-527-5802** o acercarse a su vivienda, ubicada en **Río San Carlos, esquina Río Talavera**, en Villa Lavalle.

"Lo poco que puedan aportar será de gran ayuda. Necesitamos empezar de nuevo, poco a poco", concluyó Susana, esperando la solidaridad de los salteños para poder reconstruir su vida.

