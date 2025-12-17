PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
24°
17 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Educación
paro de controladores aéreos
Muerte del gendarme salteño
Banco Macro
Flavio Lisi
Educación
paro de controladores aéreos
Muerte del gendarme salteño
Banco Macro
Flavio Lisi

DÓLAR OFICIAL

$1480.00

DÓLAR BLUE

$1500.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

Fuerte cruce entre Bullrich y Mayans en el Senado: “Hacen lo que se les canta las pelotas”

El senador peronista se quejó por el reparto de las comisiones en el inicio del debate de la reforma laboral.
Miércoles, 17 de diciembre de 2025 13:29
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La senadora y jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, fue designada hoy como titular de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, hecho que fue cuestionado por José Mayans, líder de la bancada peronista del Senado. 

Mayans protagonizó una escena poco usual para los modos de la Cámara alta cuando se sentó en el mesa de la Presidencia de la comisión, al lado de Bullrich, y, a los gritos, se expresó: “Hacen lo que se les canta las pelotas”. __IP__

También Mayans se quejó de una supuesta falta de interpretación del reglamento por parte de Bullrich. A la embestida se sumó el senador Martín Soria, de Río Negro, que afirmó que las comisiones se conformaron de manera “arbitraria”. 

Lo cierto es que, más allá de los reproches de los peronistas, Bullrich fue votada en el cargo y desde las 11 presidirá la primera jornada de debate por la reforma laboral que envió el gobierno del presidente Javier Milei. Bullrich aspira conseguir dictamen el próximo viernes. 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD