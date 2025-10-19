PUBLICIDAD

Deportes

Bendecido por Messi: la gran racha de Mateo Silvetti y sus coincidencias con el crack rosarino

El delantero de Inter Miami es uno de los máximos artilleros de la Selección Argentina en el Mundial Sub 20 con tres tantos y una asistencia y se convirtió en un suplente de garantías para Diego Placente.
Domingo, 19 de octubre de 2025 09:23
Mateo Silvetti
La Selección Argentina Sub 20 jugará la final del Mundial de la categoría frente a Marruecos luego de vencer 1-0 a Colombia en las semifinales gracias al gol de Mateo Silvetti. El nuevo delantero de Inter Miami y compañero de Lionel Messi, quien lo felicitó tras finalizar el encuentro, es la gran garantía que tiene Diego Placente en el banco de suplentes.

El nacido en Rosario, al igual que Leo, disputó un total de 147 minutos en el torneo de 540 posibles, es decir, poco más de un partido y la mitad de otro. Sin embargo, le alcanzó para marcar tres goles, todos en fase de eliminación directa, y dar una asistencia para Ian Subiabre en el primer duelo ante Cuba, que terminó con victoria 3-1 y en la que Silvetti entró en los últimos 10 de juego en lugar de Alejo Sarco.

Además, metió el cuarto en la goleada 4-0 a Nigeria en octavos de final en en el cual participó de 27 minutos luego de entrar nuevamente en lugar del atacante de Bayer Leverkusen. También la embocó en cuartos, en el 2-0 a México, rival contra el que jugó todo el segundo tiempo luego de reemplazar, como no, a Sarco.

Lo llamativo es que, pese a tener una gran racha, Mateo Thiago, casualmente los nombres de los dos hijos mayores de Messi, todavía no fue de la partida y solo tuvo dos titularidades: en amistosos frente a Paraguay, que le marcó un tanto, y Uzbekistán, en septiembre y octubre de 2024 respectivamente. En el Sudamericano Sub 20 de principios de este año, ni siquiera fue convocado.

Sin embargo, el extremo de Inter Miami despuntó en las inferiores de Newell's, exactamente igual a La Pulga, y luego en la primera de La Lepra, con seis gritos y dos asistencias en 37 partidos, Las Garzas posaron sus ojos en él y Placente decidió llevarlo al Mundial y darle una chance. El pibe de 20 años no solo aprovechó sus minutos sino que es el segundo máximo artillero de la Albiceleste junto a Maher Carrizo y por detrás de Alejo Sarco, que tiene 4 goles.

En el caso de que Silvetti logre marcarle a Marruecos esta noche en la final, se daría otra increíble coincidencia con Messi. Es que el astro argentino participó del Mundial de la categoría en 2005 y salió campeón marcando en todas las fases de eliminación inclusive en la final, además de anotarle a Colombia y Nigeria, en octavos y en la final respectivamente. Lo único que le falta a Mateo Thiago para hacer una Copa del Mundo casi calcada a la de Lionel es meterle un gol a los africanos. ¿Lo logrará?

Fuente: TyC Sport

Temas de la nota

