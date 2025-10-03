En un descargo ante Martínez De Giorgi, Espert negó acusaciones sobre Machado y pidió ser sobreseído

José Luis Espert negó ante el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi haber tenido responsabilidad en la contratación de aeronaves presuntamente vinculadas al empresario Federico “Fred” Machado durante la campaña presidencial de 2019 y pidió su sobreseimiento en la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero.

Espert pidió dos veces ser sobreseído en la investigación, pero tanto la fiscal Alejandra Mángano como el juez se opusieron y la pesquisa continúa con recopilación de evidencia, explicaron fuentes judiciales.

Sobre los aviones Espert sostuvo en su descargo escrito presentado en el expediente 1780/2021: "En ningún caso participé a título personal en su contratación, e incluso ignoraba por completo que pertenecían a Machado. Veo incluso en la causa que se encuentran registrados a nombre de diversas sociedades”,

Espert explicó que en 2019 fue candidato “extra partidario” del partido UNITE y que su rol se limitó a la actividad proselitista. “Mi función fue, exclusivamente, realizar actos eleccionarios en la ciudad de Buenos Aires y en el interior del país y exponer mi proyecto político en los medios de comunicación”, dijo.

Asimismo, agregó: “No participé, en absoluto, en lo vinculado con los fondos y gastos de la campaña electoral, de lo cual se encargaron las autoridades del partido político. Ignoro por completo todo lo vinculado a la aplicación de los fondos recibidos, las contrataciones y las rendiciones de gastos realizadas por el apoderado luego del acto eleccionario”.

El legislador reconoció un solo vuelo junto a Machado, el 18 de abril de 2019 a Viedma para presentar su libro La sociedad cómplice, y remarcó que públicamente le agradeció el traslado porque no tenía idea de su situación judicial.

En el expediente hay documentados al menos 35 vuelos y sobre ello dijo suponer "a título conjetural, que o bien las autoridades del partido se contactaron con Machado dada su predisposición a facilitar su aeronave cuando se ofreció a trasladarme con él a Viedma, o ocurrió a la inversa".

Sobre cómo conoció a Machado dijo que fue “circunstancialmente en un evento social". En ese escrito de marzo no hizo mención alguna a la transferencia de 200 mil dólares que se supo ahora recibió de una socia de Machado condenada en Estados Unidos y que según explicó Espert anoche obedeció a una contratación de sus servicios como economista.

Acerca de Machado, dijo: "Me fue presentado como un empresario de bajo perfil pero de reconocida trayectoria. Surgió que a los pocos días proyectaba la presentación de mi libro en Viedma y me ofreció viajar en un avión privado al evento. Acepté y, de hecho, le agradecí públicamente la colaboración, lo cual no tendría ningún sentido si hubiera conocido, o siquiera presumido, que se trataba de una persona vinculada con hechos ilícitos de extrema gravedad”.

El actual candidato de La Libertad Avanza insistió: “No tenía conocimiento, ni efectivo ni potencial, de que el señor Machado hubiera estado involucrado con graves delitos. Jamás me imaginé su vínculo con actividades de narcotráfico; de haberlo sabido nunca habría aceptado viajar con él a Viedma”.

Sobre las irregularidades detectadas en la rendición de cuentas de UNITE, Espert afirmó: “Yo no revisé, ni siquiera vi, las rendiciones, porque como candidato extra partidario no era mi responsabilidad. Siempre presumí que todo estaba en regla, y la responsabilidad de la aplicación de los fondos de campaña estaba en cabeza de las autoridades constituidas del partido político”.

"No intervine en la contratación o pago de gastos del transporte por avión, ni en la aplicación y rendición de los fondos de la campaña", dijo en ese momento.

Finalmente, al pedir su sobreseimiento, Espert advirtió: “No tomé ninguna decisión, ni fui siquiera informado, ni realicé ninguna acción vinculada con los hechos adjudicados. Mi única actuación, como candidato extra partidario, fue viajar en los aviones, cuya titularidad registral desconocía, y menos aún que supuestamente pertenecían a una persona acusada de graves delitos. No obré con el dolo específico que exige el tipo penal imputado”.

"No conocía la actividad de Machado, no puedo dejar de señalar que, en rigor de verdad, la utilización de una aeronave de una persona supuestamente vinculada a hechos delictivos no equivale a introducir en el circuito legal dinero o bienes originados en un delito previo", concluyó en ese descargo.