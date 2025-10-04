Alegatos por la muerte de Nahir Viazzi Klimasauskas

El Tribunal Oral de Orán recibió este viernes los últimos testimonios y tras ello fijo la fecha de los alegatos para el lunes 13 de octubre en la causa que se juzga a un hombre por la muerte de una joven mujer.

Los fiscales Claudia Carreras y Pablo Cabot están a cargo de la acusación contra Gustavo García Viarengo, imputado como autor de homicidio doblemente calificado, por la relación de pareja y por mediar violencia de género, en perjuicio de una mujer de 27 años.

El Tribunal, conformado por Norma Palomo, Aldo Primucci y Aníbal Burgos recibió la declaración de los últimos testigos previstos. Por disposición del Tribunal y a solicitud de la defensa técnica del acusado, la audiencia es registrada en video.

El caso

En la mañana del 19 de febrero de 2023 Gustavo García Viarengo se encontraba con la malograda mujer, luego su cuerpo fue hallado en el patio interno de un edificio en Orán. En las primeras declaraciones, Viarengo aseguró que la mujer se había arrojado del cuarto piso.

Ante el Tribunal integrado por los jueces Norma Roxana Palomo, Aldo Primucci y Aníbal Burgos Bruseghini, el acusado por homicidio agravado por la relación de pareja y en un contexto de violencia de género, se declaró inocente. En su relato dio detalles de la relación que mantenía con la víctima y aseguró que atravesaban dificultades. Viarengo describió a la víctima como una persona que sufría depresión y seguía un tratamiento con medicación, alegando que él intentaba ayudarla.

En la mañana del 19 de febrero, el cuerpo de Klimasauskas apareció sin vida en el patio interno de la Torre Pizarro, un edificio ubicado en pleno centro de la ciudad salteña, cerca de la esquina entre las calle homónima y Arenales.