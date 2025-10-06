Lionel Messi y Rodrigo De Paul se sumaron a la Selección argentina pensando en los amitosos

La Selección argentina inició su concentración para disputar los dos amistosos internacionales de esta ventana FIFA, con la presencia destacada de Lionel Messi y Rodrigo De Paul entre los primeros en llegar.

Ambos futbolistas, símbolos del ciclo de Lionel Scaloni, aportan su liderazgo y experiencia en una nueva etapa de preparación rumbo al Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, donde la “Albiceleste” buscará defender la corona obtenida en Qatar 2022.

Ante la llegada de los dos jugadores del Inter Miami, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentina (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia aprovechó para reencontrarse con los campeones del mundo.

“Algo juegan estos dos. Ya en Miami y en modo Selección recibiendo a los muchachos de cara a una nueva Fecha FIFA”, expresó el sanjuanino.

Argentina se medirá ante Venezuela el 10 de octubre en el Hard Rock Stadium de Miami y, tres días después, el 13 de octubre, enfrentará a Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago.

El último antecedente ante Venezuela fue el 4 de septiembre en el estadio Monumental, por las Eliminatorias Sudamericanas. Allí, con Argentina ya clasificada y la “Vinotinto” buscando un lugar en el repechaje, Messi fue la gran figura en el encuentro que finalizó 3 a 0.