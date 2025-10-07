¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Espectáculos

Jennifer Lopez y Ben Affleck sorprendieron al mostrarse juntos en la alfombra roja tras su divorcio

Los actores se mostraron sonrientes, dejando atrás sus pasados conflictos que los llevaron a disolver su matrimonio.
Martes, 07 de octubre de 2025 17:19
Jennifer Lopez y Ben Affleck sorprendieron a todos al mostrarse nuevamente juntos tras su reciente divorcio. Los actores posaron en la alfombra roja de la avant premiere de Kiss of the Spider Woman, la nueva película que protagoniza la actriz y cantante.

El actor también formó parte de la mesa de productores ejecutivos de la película, por lo que su presencia en el estreno no llamó la atención. Lo que sí captó las miradas de todos fue la inesperada buena relación que mantiene con su ex pareja, compartiendo momentos frente a cámara e incluso posando como pareja. 

No solo quedó allí, sino que el actor elogió la interpretación de Lopez en el film, destacando que podría llegar a ser lo que finalmente la catapulte como estrella de cine.

"Jennifer interpreta un papel para el que nació. Es increíble en la película. Estoy deseando que el público la vea. Iba a morir o a ser una gran actriz. Iba a darlo todo, y lo hizo. Trabajó muchísimo. En este papel se puede apreciar todo su talento", comentó Affleck a la prensa del evento en Nueva York. 

Jennifer Lopez y Ben Affleck retomaron su relación finalizada en 2004 y contrajeron matrimonio el 16 de julio del 2022 y el 20 de agosto lo celebraron a lo grande en una de sus mansiones en Georgia. Un año después, la cantante solicitó la disolución de su matrimonio en un Tribunal de Los Ángeles.

Finalmente, el Tribunal Superior de Los Ángeles aprobó su acuerdo de divorcio el pasado 6 de enero y el 21 de febrero se oficializó el divorcio.

 

 

 

 

