balotaje en Bolivia
incendios forestales
Caso $Libra
elecciones de octubre
proyecto de test antidroga para funcionarios
Cámara de Diputados de la Nación
campaña de la Libertad Avanza
Caso Transnoa
Ruta 24
Nacionales

LLA insistirá para que Diego Santilli encabece la lista

El espacio dijo que apelará la decisión del juez Alejo Ramos Padilla.
Jueves, 09 de octubre de 2025 01:46
La Libertad Avanza insistirá por Diego Santilli.
La Libertad Avanza (LLA) resolvió ayer apelar la decisión que tomó el juez Alejo Ramos Padilla e insistirá con la idea de que el diputado del PRO Diego Santilli sea quien encabece la lista por la provincia de Buenos Aires.

Luego de que el juez federal con competencia electoral aceptara la renuncia de José Luis Espert, señalado por sus vínculos con el empresario Federco "Fred" Machado, y rechazara el corrimiento de nombres sugerido por el partido, los apoderados legales del espacio trabajaban en el escrito que presentarán ante la Cámara Nacional Electoral (CNE).

La idea es apelar la determinación que ubica a la exvedette Karen Reichardt al frente de la nómina para competir el próximo 26 de octubre por la composición del Congreso Nacional e insistir con el legislador del PRO.

Ramos Padilla rechazó ayer el pedido de LLA para que Diego Santilli pase a encabezar la lista de candidatos a diputados nacionales tras la renuncia de Espert y confirmó en primer lugar a Reichardt. El juez dispuso, en sintonía con el dictamen de la fiscal federal del distrito, Laura Roteta, que la nómina se mantenga con un "corrimiento ascendente natural", por lo cual Reichardt, queda al frente de la lista.

Además, el juez dictó la "inconstitucionalidad de la aplicación del art. 7 del Decreto 171/2019 en el caso vinculado con el reemplazo de la vacancia producida a partir de la renuncia de Espert", en relación a la norma que disponía que el candidato debe ser reemplazado por quien le siga en la lista del mismo sexo.

Por su parte, Santilli aseguró que está dispuesto a ocupar "el lugar que el Presidente necesite", al remarcar que "lo importante no son los cargos ni la cartelería, sino sostener las ideas del cambio, garantizar las reformas, sostener y profundizar el rumbo que lleva adelante el presidente Milei hace dos años".

 

Temas de la nota

