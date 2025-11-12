Furor por Johnny Depp en Argentina: su encuentro con los fans

Johnny Depp causó un gran furor con su visita a la Argentina en el marco de la promoción de Modigliani, su nueva película. El actor llegó al país el lunes en horas de la tarde a bordo de un avión privado que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Depp llegó a Telefe para ser entrevistado de forma exclusiva por Vero Lozano quien confesó la intimidad de una cena que mantuvo con él: "Una cena hermosa en mi casa. Una linda mesa puesta, había jardín y velitas. Estaba su asistente, él, Jorge, Gina que es una amiga nuestra y yo. Comimos empanaditas y Johnny comió todas de carne".