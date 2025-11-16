Los privados colaboran para mejorar el arbolado

La Municipalidad, junto a la Asociación Salteña de Agencias de Viajes y al hotel Camino Real, llevó a cabo una nueva jornada de reforestación en el parque San Martín, más precisamente en la plaza Italia.

Martín Miranda, secretario de Ambiente y Servicios Públicos, manifestó que "mediante las políticas de alianza con el sector privado e intermedio, hemos realizado la plantación de quince nuevos árboles con el fin de aumentar el volumen verde y potenciar los beneficios del arbolado urbano".

"Para esta ocasión recibimos la donación de forestales de las especies jacarandá y tipa, árboles de mediano y gran porte aptos parques y plazas", detalló el funcionario.

Por su parte, Lía Rivella, presidenta de la Asociación Salteña de Agencias de Viajes, explicó que "se trata de una acción conjunta con el hotel Camino Real en el marco de los 50 años de la Asociación, y quisimos, entre otras actividades, colaborar con el plan de arbolado urbano de la Municipalidad".

"Queremos, en todos los aspectos, un turismo sostenible y que promueva el cuidado del ambiente; además de promover los buenos hábitos tanto en los vecinos de la ciudad y la provincia como así también en los visitantes".

La plaza Italia se encuentra entre la avenida San Martín, pasaje Miramar y las calles Lerma y Córdoba. En ella, están emplazadas estatuas y bustos en homenaje a Cristóbal Colón, Leonardo Da Vinci y al aviador Bartolomeo Cattáneo.

Recuperación

El municipio también se encuentra trabajando en la recuperación y mantenimiento de diversos espacios verdes de la ciudad con el fin de brindar lugares seguros y agradables para el esparcimiento y la recreación.

En este marco, la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos efectuó tareas de parquización en las plazoletas Manuel J. Castilla, Portal de la Memoria (Lucrecia Barquet) y Mariano Moreno en San Martín e Yrigoyen.