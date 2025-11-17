IPS Salta aclara el estado de los pagos a empresas de internación domiciliaria

El Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) informó a sus afiliados y a la comunidad en general que los pagos a las empresas de internación domiciliaria siguen activos y que no existe ningún tipo de suspensión en el circuito habitual de liquidación.

Según detallaron desde el organismo, los expedientes correspondientes a este tipo de prestaciones están actualmente en un proceso de auditoría interna, como parte de los mecanismos regulares de control institucional que aplican a todos los prestadores del sistema.

Durante esta revisión, los equipos técnicos detectaron prestaciones declaradas que no habrían sido efectivamente brindadas por parte de distintas empresas de internación domiciliaria. Ante esta situación, el IPS aclaró que no puede abonar servicios que no se hayan realizado o que presenten indicios de irregularidades. Mientras esas prestaciones permanezcan observadas, no es legalmente posible autorizar pagos sobre montos que están bajo revisión o investigación.

En paralelo, el Instituto garantizó que todos los servicios correctamente presentados, validados y sin objeciones se están pagando con normalidad. La auditoría, remarcaron, no afecta a las prestaciones regulares que cumplen con los requisitos administrativos y asistenciales establecidos.

Desde el IPS subrayaron que el objetivo de estas acciones es asegurar el uso adecuado de los recursos públicos, proteger a los afiliados y garantizar que cada pago se corresponda con un servicio real y comprobado. También destacaron que la tarea de auditoría constituye una herramienta esencial para transparentar el funcionamiento del sistema y reforzar la confianza en la obra social provincial.

El Instituto reiteró su compromiso con la calidad de la atención y con la correcta administración de los fondos destinados a las prestaciones de salud en toda la provincia.

