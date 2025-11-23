EN VIVO. Minuto a minuto: Los Pumas pierden ante Inglaterra

inicia sesión o regístrate.
14:22 | Try argentino
Justo Piccardo convirtió el primer try argentino, mientras que Albornoz hizo la conversión para el 17 a 10.
13:54 | Primeros puntos para Argentina
Tomás Albornoz puso los primeros tres puntos con su patada para Los Pumas.
13:39 | Segundo try inglés
Inglaterra, de la mano de Immanuel Feyi-Waboso, volvió a marcar un try. Ford cerró con su patada 17-0.
13:23 | Inglaterra estiró la ventaja con un try
Max Ojomoh le ganó a todos en carrera tras un serie de choques y puso el primer try del partido. Ford nuevamente convirtió con su patada y los ingleses ganan 10-0.tVi3ug
13:21 | Inglaterra abrió el marcador
George Ford puso con un drop el 3 a 0 ante Los Pumas