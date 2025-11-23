PUBLICIDAD

Autos de Colección
Franco Colapinto
MUSEO MOLINO DE PIEDRA
volcán Planchón-Peteroa en Mendoza
Aumento del GNC
Salta
Los Pumas
Deportes

EN VIVO. Minuto a minuto: Los Pumas pierden ante Inglaterra

El seleccionado argentino cierra la ventana de noviembre ante un tercer equipo británico tras los triunfos ante Gales y Escocia.
Domingo, 23 de noviembre de 2025 14:27
14:22 | Try argentino

Justo Piccardo convirtió el primer try argentino, mientras que Albornoz hizo la conversión para el 17 a 10.

13:54 | Primeros puntos para Argentina

Tomás Albornoz puso los primeros tres puntos con su patada para Los Pumas.

13:39 | Segundo try inglés

Inglaterra, de la mano de Immanuel Feyi-Waboso, volvió a marcar un try. Ford cerró con su patada 17-0.

13:23 | Inglaterra estiró la ventaja con un try

Max Ojomoh le ganó a todos en carrera tras un serie de choques y puso el primer try del partido. Ford nuevamente convirtió con su patada y los ingleses ganan 10-0.tVi3ug

13:21 | Inglaterra abrió el marcador

George Ford puso con un drop el 3 a 0 ante Los Pumas

Así forma Inglaterra

Así forman Los Pumas

