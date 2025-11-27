Duras sanciones de la AFA para Estudiantes de La Plata por el “pasillo de espaldas” a Rosario Central

El Tribunal de Disciplina emitió este martes un fallo contundente contra Estudiantes de La Plata tras el polémico “pasillo de espaldas” que el plantel realizó durante un homenaje en la previa del último partido oficial. La resolución incluyó sanciones para dirigentes, jugadores y para la propia institución, a la que se le atribuyó una “conducta ofensiva” y “gestos colectivos de desprecio”.

Según los fundamentos, el comportamiento del equipo configuró una falta grave dentro del marco disciplinario vigente, motivo por el cual se aplicaron diversas penas de cumplimiento inmediato en el próximo certamen oficial.

Verón, suspendido por seis meses

El presidente del club, Juan Sebastián Verón, recibió una suspensión de seis meses, medida que -según el fallo- responde a su responsabilidad institucional en los hechos ocurridos. Su inhabilitación regirá a partir del próximo torneo.

Dos fechas para los jugadores involucrados

Los futbolistas que participaron del pasillo también fueron sancionados. El Tribunal aplicó dos fechas de suspensión para los siguientes jugadores: Muslera, Gómez, Núñez, Palacios, Farías, González Pirez, Arzamendia, Cetre, Piovi, Medina y Amondarain.

El fallo aclara que las sanciones se computarán únicamente en los partidos efectivamente disputados por el equipo, evitando así que puedan cumplirse en encuentros suspendidos o en los que los sancionados no integren la convocatoria.

Castigo especial para el capitán

El capitán Santiago Núñez recibió una penalidad adicional: además de las dos fechas de suspensión, se le impuso la prohibición de ejercer la capitanía durante tres meses.

Multa económica para el club

Estudiantes deberá abonar una multa de 4.000 Valor Entradas (V.E.). El Tribunal justificó la sanción en lo que consideró una actitud de “conducta ofensiva” y “gestos colectivos de desprecio” por parte del plantel.

La investigación sigue en curso

Finalmente, el fallo ordena continuar las actuaciones para determinar si existen otras responsabilidades individuales o institucionales relacionadas con el hecho, lo que podría derivar en nuevas medidas en las próximas semanas.