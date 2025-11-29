PUBLICIDAD

Marcha del Orgullo 2025
Caída de Granizo
Copa Libertadores
CAUSA DE LOS CUADERNOS
Rosalía en Argentina
Lucha contra el dengue
Major League Soccer
Rïo Bermejo
Torneo Clausura
Deportes

VIDEO. Estudiantes venció 1 a 0 a Central Córdoba y clasificó a la semifinal del Torneo Clausura

Thiago Palacios marcó el gol de la victoria en Santiago del Estero, a los 20 minutos del complemento. El pincha espera por el ganador de Barracas Central - Gimnasia de La Plata.
Sabado, 29 de noviembre de 2025 23:28
Estudiantes de La Plata derrotó Central Córdoba por 1 a 0 en Santiago del Estero y se metió en la semifinal del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El único gol del encuentro lo marcó Thiago Palacios a los 20 minutos del segundo tiempo.

El pincha se medirá en la próxima instancia contra el vencedor del duelo entre Barracas Central y Gimnasia de La Plata, que se enfrentarán el lunes a las 17.

Estudiantes salió más activo en el arranque y generó peligro rápidamente desde la pelota parada: entre los 12 y 13 minutos tuvo dos corners seguidos que terminaron en un remate rechazado de Ascacíbar y un cabezazo desviado de Núñez tras centros de Cetré. Central Córdoba respondió con dos tiros de esquina propios y buscó cortar el ritmo con faltas en el mediocampo.

El encuentro se disputa en el estadio Madre de Ciudades con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, secundado en el VAR por Silvio Trucco.

Partido en desarrollo...

El minuto a minuto de Central Córdoba vs. Estudiantes

 

Temas de la nota

Temas de la nota

Últimas noticias

