7 de Noviembre, Salta, Centro, Argentina
Deportes

VIDEO. Como un anticipo de la lista para el Mundial, salió un spot de la nueva camiseta de la Selección Argentina

Lanzan el spot adidas sin Enzo, Lautaro, Molina ni Montiel por ser de Nike. La lista del Mundial 2026 sería de 30 jugadores, ya que se jugarán 8 partidos.
Viernes, 07 de noviembre de 2025 19:18
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) lanzó el esperado spot publicitario de la nueva camiseta adidas que la Selección Argentina usará en el Mundial 2026. El video generó un fuerte debate sobre quiénes son los elegidos para el futuro, pero también destacó por ausencias notorias que responden a la "guerra de marcas".

En el video llamó la atención la ausencia de cuatro figuras clave y habituales titulares: Enzo FernándezLautaro MartínezNahuel Molina y Gonzalo Montiel.

 

El motivo de su exclusión no es futbolístico, sino que responde a la competencia comercial: los cuatro jugadores son las principales figuras de Nike en Argentina, la marca rival de adidas, por lo que no pueden participar en la campaña publicitaria.

Una lista de 30 para 8 partidos

Desde la FIFA no descartan que la lista final para el Mundial 2026 se amplie de 26 a 28 o 30 jugadores.

Este cambio se debe al nuevo formato de la Copa del Mundo: con 48 equipos, el torneo será más largo (104 partidos en total) y las selecciones que lleguen a la final deberán disputar 8 partidos, uno más que en el formato anterior.

El spot de adidas solo incluyó a 22 futbolistas, dejando varios puestos clave por cubrir, como arqueros suplentes y laterales derechos.

Uno por uno: los 22 futbolistas del spot (ordenados por puesto)

Esta es la lista de los jugadores que adidas sí incluyó en su campaña publicitaria:

Arqueros (1):

  • Emiliano "Dibu" Martínez

Defensores (7):

  • Cristian "Cuti" Romero
  • Nicolás Otamendi
  • Nicolás Tagliafico
  • Marcos Acuña
  • Juan Foyth
  • Leonardo Balerdi
  • Valentín Barco

Mediocampistas (10):

  • Rodrigo De Paul
  • Alexis Mac Allister
  • Leandro Paredes
  • Giovani Lo Celso
  • Exequiel Palacios
  • Thiago Almada
  • Nicolás Paz
  • Valentín Carboni
  • Claudio "Diablito" Echeverri
  • Franco Mastantuono

Delanteros (4):

  • Lionel Messi
  • Julián Álvarez
  • Nicolás González
  • Giuliano Simeone

Los que faltan: los "Nike" y los que pelean un lugar

Para completar una nómina mundialista de 30 jugadores, a la lista del spot le faltan, al menos, dos arqueros y dos laterales derechos. Entre los ausentes por la "guerra de marcas" y otros nombres que Scaloni sigue de cerca, los que faltan para llenar el plantel son:

Arqueros:

  • Gerónimo Rulli
  • Walter Benítez
  • Facundo Cambeses (Racing Club)

Defensores:

  • Nahuel Molina (Nike)
  • Gonzalo Montiel (Nike)
  • Lisandro Martínez (si se recupera de su lesión)
  • Marcos Senesi
  • Lautaro Rivero (River Plate)

Mediocampistas:

  • Enzo Fernández (Nike)

Delanteros:

  • Lautaro Martínez (Nike)
  • José Manuel "Flaco" López (Palmeiras)

