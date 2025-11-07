VIDEO. Como un anticipo de la lista para el Mundial, salió un spot de la nueva camiseta de la Selección Argentina

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) lanzó el esperado spot publicitario de la nueva camiseta adidas que la Selección Argentina usará en el Mundial 2026. El video generó un fuerte debate sobre quiénes son los elegidos para el futuro, pero también destacó por ausencias notorias que responden a la "guerra de marcas".

En el video llamó la atención la ausencia de cuatro figuras clave y habituales titulares: Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel.

El motivo de su exclusión no es futbolístico, sino que responde a la competencia comercial: los cuatro jugadores son las principales figuras de Nike en Argentina, la marca rival de adidas, por lo que no pueden participar en la campaña publicitaria.

Una lista de 30 para 8 partidos

Desde la FIFA no descartan que la lista final para el Mundial 2026 se amplie de 26 a 28 o 30 jugadores.

Este cambio se debe al nuevo formato de la Copa del Mundo: con 48 equipos, el torneo será más largo (104 partidos en total) y las selecciones que lleguen a la final deberán disputar 8 partidos, uno más que en el formato anterior.

El spot de adidas solo incluyó a 22 futbolistas, dejando varios puestos clave por cubrir, como arqueros suplentes y laterales derechos.

Uno por uno: los 22 futbolistas del spot (ordenados por puesto)

Esta es la lista de los jugadores que adidas sí incluyó en su campaña publicitaria:

Arqueros (1):

Emiliano "Dibu" Martínez

Defensores (7):

Cristian "Cuti" Romero

Nicolás Otamendi

Nicolás Tagliafico

Marcos Acuña

Juan Foyth

Leonardo Balerdi

Valentín Barco

Mediocampistas (10):

Rodrigo De Paul

Alexis Mac Allister

Leandro Paredes

Giovani Lo Celso

Exequiel Palacios

Thiago Almada

Nicolás Paz

Valentín Carboni

Claudio "Diablito" Echeverri

Franco Mastantuono

Delanteros (4):

Lionel Messi

Julián Álvarez

Nicolás González

Giuliano Simeone

Los que faltan: los "Nike" y los que pelean un lugar

Para completar una nómina mundialista de 30 jugadores, a la lista del spot le faltan, al menos, dos arqueros y dos laterales derechos. Entre los ausentes por la "guerra de marcas" y otros nombres que Scaloni sigue de cerca, los que faltan para llenar el plantel son:

Arqueros:

Gerónimo Rulli

Walter Benítez

Facundo Cambeses (Racing Club)

Defensores:

Nahuel Molina (Nike)

Gonzalo Montiel (Nike)

Lisandro Martínez (si se recupera de su lesión)

Marcos Senesi

Lautaro Rivero (River Plate)

Mediocampistas:

Enzo Fernández (Nike)

Delanteros: