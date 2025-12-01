La salida nocturna de Rosalía, Lali Espósito, Emilia Mernes y Úrsula Corberó

La cantante española Rosalía continúa disfrutando su paso por Buenos Aires, compartiendo salidas y cenas con las artistas Lali Espósito, Emilia Mernes y la catalana Úrsula Corberó.

Rosalía viajó a nuestro país con el fin de grabar contenido para un proyecto desconocido. Además, participó de un streaming, conoció a artistas nacionales y colaboró con influencers argentinos.

A través de un posteo de Instagram que compartió Lali Espósito, se puede apreciar un poco de la salida nocturna que compartió con Rosalía, milia Mernes y la actriz Úrsula Corberó en la Cudad de Buenos Aires.

Con una foto grupal que deja entrever la buena relación que comparten, se puede observar por detrás de ella una cava de vinos. Según trascendió, las artistas habrían participado de una cata de vino en la noche porteña.

Los días de Rosalía en Argentina

La artista compartió un carrete de imágenes mostrando su paso por la ciudad de Buenos Aires, los lugares que conoció y la gente con la cual se reunió.

“El cielo nació en Buenos Aires y de ahí nadie me baja”, escribió la cantante en su posteo.

Con postales dentro de la Bombonera, de la iglesia Basílica María Auxiliadora y San Carlos, y del cielo de la ciudad de Buenos Aires, la cantante dejó ver un poco del proyecto que grabó en un bar notable, junto a la escritora argentina Mariana Enríquez.