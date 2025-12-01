Triple crimen en Florencio Varela: Lara Gutiérrez cumpliría 16 años y su familia realizará un homenaje

Lara Gutiérrez, una de las víctimas del triple crimen con sello narco cometido en el partido bonaerense de Florencio Varela, cumpliría 16 años este martes y su familia anunció que realizará un homenaje en la quinta donde la adolescente festejó sus 15.

Stella Maris, la madre de la víctima, dialogó con la Agencia Noticias Argentinas y confirmó que la celebración se llevará a cabo en el inmueble de la calle Hilario Lagos 5713 desde las 19:30 hasta las 21:30.

“Invitamos a todos sus allegados más cercanos a conmemorar a Larita”, sostiene la imagen que la progenitora le envió a NA.

En el anuncio aparecen dos fotografías de la damnificada cuando festejó sus 15 años y los seres queridos expresan que quieren recordar a Lara “con amor, mucha ternura, como era ella, tan bondadosa y feliz”.

"Un profundo dolor"

“Como familia estamos atravesando un profundo dolor", manifestaron sus parientes, quienes agregaron que habrá “una tirada de globos” para homenajearla.

La menor fue asesinada en septiembre junto a Morena Verdi y Brenda Loreley Del Castillo, ambas de 20 años, en la vivienda de la calle Chañar 702.

Miguel Ángel Villanueva Silva (25 años), Iara Daniela Ibarra (19), Maximiliano Andrés Parra (18), Celeste Magalí González Guerrero (28), Milagros Florencia Ibáñez (20), Matías Agustín Ozorio (28), Ariel Giménez (29) y Lázaro Víctor Sotacuro se encuentran detenidos con prisión preventiva por los asesinatos, mientras que Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como “Pequeño J”, continúa preso en Perú.

Joseph Freyser Cubas Zavaleta, alias “Señor Jota”, está imputado por los delitos de “privación ilegal de la libertad activa agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las víctimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por ser premeditado de dos o más personas, por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por violencia de un hombre hacia una mujer, y críminis causa”.

Además, Mónica Mujica -mujer de Sotacuro- también está arrestada, en tanto que persiste la búsqueda de Alex Ydone Castillo, David Gustavo Huamani (alias “El Loco” David) y Manuel Valverde Rodríguez (todos tienen circulares rojas de Interpol).tVi3ug

La causa ahora está en manos de la Justicia Federal.