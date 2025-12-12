Más de 2.000 personas excluidas del padrón electoral de Aguas Blancas: el Juzgado Federal actúa frente a las irregularidades

El Juzgado Federal N1 de Salta, con competencia electoral, a cargo del juez Julio Bavio ha ordenado la exclusión de 2.150 personas del padrón electoral de la localidad de Aguas Blancas, debido a irregularidades detectadas en la composición del mismo. Este procedimiento, que busca garantizar la transparencia y legitimidad de las elecciones en zonas fronterizas, responde a la creciente preocupación sobre el número de electores registrados en esta localidad, que supera en gran medida a la cantidad de habitantes censados.

El contexto de la exclusión

Según los informes presentados en el marco del expediente 5414/2025, el padrón de Aguas Blancas muestra una discrepancia alarmante: mientras la población censada en 2022 fue de 3.648 habitantes, el número de electores registrados asciende a más de 5.000. Esto ha generado serias dudas sobre la veracidad de los datos y la posible inclusión de personas de otras localidades, principalmente de Bolivia, que no cumplen con los requisitos de residencia para votar en Argentina.

El Fiscal Federal, Ricardo Toranzos, presentó pruebas de que muchas de las personas registradas en el padrón de Aguas Blancas no residen en la localidad, y que, además, varios domicilios están registrados sin números o con direcciones genéricas, como "sin calle" o "s/n". Estos elementos llevaron a que se dictara una medida cautelar para depurar el padrón y excluir a los ciudadanos cuyo domicilio no pudiese ser validado de manera fehaciente.

Exclusión Preventiva

En respuesta a las irregularidades detectadas, el Juzgado Federal de Salta decidió excluir a 2.150 personas del padrón electoral de Aguas Blancas. La medida se tomó como parte de un proceso de depuración que tiene como objetivo garantizar que solo los ciudadanos que cumplen con los requisitos de residencia en la localidad puedan participar en las próximas elecciones.

De acuerdo con el fallo, las personas excluidas del padrón no cumplen con las condiciones necesarias para ser considerados electores en la localidad, ya que sus domicilios no fueron validados o no coinciden con la realidad censal. En total, 2.150 electores fueron eliminados tras una exhaustiva revisión de los registros.

La prueba piloto

Para fortalecer el control en las próximas elecciones, el Juzgado Federal también implementará una prueba piloto de identificación biométrica en las mesas de votación de las zonas fronterizas, como Aguas Blancas. Esta tecnología permitirá verificar la identidad de los votantes a través de huellas dactilares, lo que ayudará a prevenir fraudes electorales y garantizará que los votantes sean quienes dicen ser.

Voto en Aguas Blancas

El proceso de exclusión de estos electores forma parte de una serie de medidas adoptadas por el Juzgado ante las denuncias de irregularidades presentadas por la Alianza "Juntos por el Cambio" y diversos medios locales. La falta de control en los registros electorales y la migración irregular de personas desde Bolivia para votar en las elecciones argentinas son factores que han puesto en alerta a las autoridades judiciales y electorales.

En las elecciones provinciales de mayo de 2025, la participación en Aguas Blancas fue notablemente baja, con solo un 24.64% de los habilitados ejerciendo su derecho al voto. Este dato refuerza las sospechas de que el padrón electoral no refleja fielmente la realidad de la población residente en la localidad.

Transparencia electoral

Con la exclusión de estas 2.150 personas y la implementación de nuevas tecnologías de identificación biométrica, el Juzgado Federal de Salta refuerza su compromiso con la transparencia electoral y con la garantía de que los procesos comiciales sean justos y legítimos.

Este fallo marca un precedente en la lucha contra el fraude electoral en las zonas fronterizas, especialmente en localidades como Aguas Blancas, donde la movilidad transfronteriza y la falta de control en los registros electorales han generado preocupaciones sobre la integridad del sistema electoral argentino.