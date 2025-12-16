VIDEO. Ángela Torres y Marcos Giles blanquearon su relación con un beso en vivo

Lo que durante los últimos meses fue un rumor y complicidad, finalmente se hizo realidad: Ángela Torres y Marcos Giles confirmaron su romance en Nadie Dice Nada, el programa de Luzu TV, con un beso que sorprendió a todos y se volvió viral en cuestión de minutos.

La escena ocurrió este martes durante la emisión conducida por Nico Occhiato. El ida y vuelta entre ellos venía generando expectativa desde hacía tiempo, alimentada por un fandom cada vez más activo que bautizó a la pareja como “Margelita”. Lo que parecía otro juego más del programa terminó marcando un antes y un después.

Todo empezó como una puesta en escena. Davo Xeneize, invitado del día y seguidor confeso del ship, propuso una boda ficticia entre Ángela y Teo D’Elia. Sin embargo, cuando llegó el momento clave de la ceremonia, Marcos Giles irrumpió inesperadamente. Con palabras cargadas de emoción -mucho más reales de lo que parecían- interrumpió la “boda” y selló el momento con un beso apasionado que desató la locura en el estudio y en las redes.

Cómo comenzó el shipeo

La cercanía entre Ángela Torres y Marcos Giles se fue construyendo de a poco. Desde las primeras participaciones de ella en el ciclo, las miradas, los comentarios picantes y la química al aire no pasaron desapercibidos. Con el tiempo, el histeriqueo se trasladó fuera del programa: salidas, fiestas y apariciones públicas que reforzaron las sospechas.

En los recientes Martín Fierro de Streaming ya se los vio muy juntos, pero faltaba la confirmación oficial. Y llegó de la forma más espectacular posible. El beso, breve pero contundente, fue suficiente para que las redes explotaran con mensajes y memes. “Volvieron las novelas” y “me atrapó más que una serie” fueron algunas de las frases que circularon en X e Instagram. Incluso varias figuras del medio reaccionaron en vivo.

Como si fuera poco, apenas terminó el beso, el programa se despidió. Un cierre perfecto, casi cinematográfico. Minutos después, Ángela sumó su cuota de humor al compartir una historia en Instagram desde una camioneta: “Ahora a fingir demencia y seguir grabando el clip de Vértigo, camino al ensayo del Coliseo del viernes. Ya no entiendo nada”.