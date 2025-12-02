Vivir alejados de los vecinos

La última sesión del Concejo Deliberante, los concejales Gonzalo Nieva y Gustavo Farquharson, presentaron un proyecto para crear una Guardia Urbana. La iniciativa recibió apoyo mayoritario. Solo votó en contra la libertaria Laura Jorge.

Si uno escucha los puntos de vista de los autores del proyecto y de los concejales que lo apoyaron queda la sensación de que los ediles no están viendo las necesidades reales de los vecinos. ¿Hace falta crear un cuerpo de personas que esté "vigilando" los espacios públicos y si detectan alguna irregularidad se limiten a llamar a la policía para que actúe?

En estos tiempos en donde todos están pidiendo achicar la estructura del Estado, en todas sus variantes: nacional, provincial y municipal, los concejales plantearon crear un nuevo organismo.

El problema de la ordenanza de Guardia Urbana es que los concejales plantearon la iniciativa sin especificar cuántas personas deberían incorporarse para brindar cobertura las 24 horas en la vigilancia de los distintos espacios públicos que tiene la ciudad. Los ediles también plantearon, de forma peligrosa, que es momento de que la ciudad avance sobre otras atribuciones, como la seguridad. El tema es que no es negocio hacerse cargo de alto tan sensible como la seguridad sin tener fondos. Con la negativa a poner en práctica la ordenanza, el intendente les dio un tirón de oreja a los concejales y un mensaje: hay que achicar.