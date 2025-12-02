PUBLICIDAD

18°
3 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Bingo de la Liga Salteña de Fútbol
Atletas Master
Nacional de Ligas Sub-13 y Sub-15
Pichanal
Ministerio de Educación de Salta
Reducción de Mortalidad Materno Infantil
Cafayate
Fentanilo contaminado
+5493874749361
Deportes

Papá Noel llega con muchos regalos en la previa de Navidad

El 21 de diciembre se jugará la 43 edición del Bingo de la Liga Salteña de Fútbol con premios inmejorables.
Miércoles, 03 de diciembre de 2025 02:02
Las fiestas de fin de año llegarán con una lluvia de premios. Es que próximo 21 de diciembre se sorteará a 43 edición del Bingo de la Liga Salteña de Fútbol con inmejorables premios, con 7 departamentos en juego, 5 autos cero kilómetro y dinero en efectivo.

Pero además habrá 30 premios extras pondrán la frutilla del postre al millonarios sorteo extraordinario de Navidad.

 

De esta manera dos premios de $ 10.000.000 cada uno, serán parte del bolillero de la suerte, que tendrá 3 VW Tera 0 kilómetros patentados; tres departamentos de 2 dormitorios y otros dos de 3 dormitorios, todos escriturados y amoblados.

Además habrá en juego dos departamentos de 3 dormitorios más un VW Polo Track, también escriturados y patentados.

Pero asimismo, con la compra del cartón de solo $20.000 que pueden ser adquiridos online en bingosdelnorte.com, habrá premios extras, entre dinero en efectivo, Smart TV de 50 pulgadas, aire acondicionados y notebook.

