El peligroso avance del Pilcomayo hacia Misión La Paz sigue siendo imparable

La reciente crecida del río Pilcomayo y el pronóstico del clima, para los próximo días, presagian el final anunciado para la gente de Misión La Paz, en el extremo norte de la provincia, punto tripartito con Bolivia y Paraguay.

Según el vocero de la comunidad indígena, Hugo González, el río se está llevando la barranca que está al costado de la ruta provincial 54. Cada vez falta menos para que barranca y banquina sean una sola cosa. Para González: "las obras que realizaron Recursos Hídricos de la Provincia no sirvieron de nada".

Ayer, el río comenzó a crecer por las fuertes precipitaciones en la cuenca alta, en Bolivia. Lo peor es que pronóstico anuncia más lluvias. El SENAMHI (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología) de Bolivia, emitió hoy un alerta hidrológico naranja, hasta el día 29 de diciembre, por riesgos de crecientes con probables desbordes de los ríos Bermejo y Pilcomayo.

Si el Pilcomayo avanza sobre la ruta, y la rompe, dejará incomunicada a 15 comunidades, incluida Misión La Paz. También peligran Las Vertientes, en territorio salteño, y luego toda la zona baja de Formosa. El río ya está a unos 12 metros de la ruta; y la semana pasada estaba a 15 metros. Los referentes lo vienen midiendo al avance desde hace meses, desde el año pasado, que comenzaron las advertencias. Hoy, todas esas predicciones se están volviendo realidad.

Lo significativo de Misión La Paz, es que tiene un puente internacional con la localidad de Pozo Hondo, Paraguay. Hay oficinas nacionales de Gendarmería, Migraciones y Aduanas. Más las instituciones de la Provincia vinculadas a carteras educativas y sanitarias. Es un punto sensible en la geografía salteña.

Y lo peor de todo es que en ese territorio de monte seco del Chaco americano, la temporada de lluvia aún no comenzó. Este es un adelanto solamente de lo que se viene.

Sin solución

Durante noviembre y comienzo de diciembre último, desde la Secretaría de Recusos Hídricos se trabajó en el "reacondicionamiento hidráulico del meandro aguas arriba del puente internacional de Misión La Paz - Pozo Hondo". Ese reacondicionamiento, en teoría, le quitaría la potencia al río para que deje de golpear contundentemente sobre la barranca salteña. "Salta invirtió más de $592 millones en los trabajos incluyen canalización, refuerzo de márgenes y adecuación del cauce", informó la prensa oficial.

"El resultado está a la vista. El trabajo de Provincia no resultó porque ahora, con está crecida que no es tan fuerte, está golpeando nuevamente la costa de Salta. Acá se necesitan gaviones o algo más contudente. Desde la comunidad de Misión La Paz le pedimos al gobernador Gustavo Sáenz que venga a ver nuestra situación, porque es muy preocupante. Que venga tranquilo, nosotros somos gente de paz, no somos violentos y siempre apelamos al diálogo", comunicó Hugo González.

El 11 de abril de este año, una crecida que no tuvo antecedentes desde 2018, modificó el cauce, se agrandó un meandro que entró a territorio paraguayo y volvió luego con toda su fuerza a territorio argentino en la localidad de Misión La Paz, en Santa Victoria Este. El río golpeó por muchos meses el lado salteño y comenzó de esmerilar la barranca; alguno calculan que el Pilcomayo se llevó una franja de 2 km de territorio salteño. Comenzó a peligrar el pueblo, algunos parajes cercanos como por ejemplo La Estrella que fue relocalizada y también quedaron al borde las oficinas nacionales de Gendarmería, Aduana y Migraciones; el Puente Internacional; un colegio secundario y una escuela, las instalaciones de Edesa; y la traza de la ruta provincial 54 la cual conforma el proyecto continental denominado "Corredor Bioceánico del Capricornio".