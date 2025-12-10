Antes de las crecidas, avanzan las obras sobre el río Pilcomayo en Misión La Paz

La situación en el río Pilcomayo siempre es compleja. Las diversas poblaciones que viven sobre la margen salteña están expuestas históricamente a las crecidas que todos los veranos golpea el río que parte en dos el Gran Chaco americano.

Desde la Secretaría de Recursos Hídricos se está realizando el reacondicionamiento hidráulico del meandro aguas arriba del puente internacional de Misión La Paz - Pozo Hondo.

El 11 de abril de este año, una crecida que no tuvo antecedentes desde 2018, modificó el cauce, se agrandó un meandro que entró a territorio paraguayo y volvió luego con toda su fuerza a territorio argentino en la localidad de Misión La Paz, en Santa Victoria Este. El río golpeó por muchos meses el lado salteño y comenzó de esmerilar la barranca; alguno calculan que el Pilcomayo se llevó una franja de 2 km de territorio salteño. Comenzó a peligrar el pueblo, algunos parajes cercanos como por ejemplo La Estrella que fue relocalizada y también quedaron al borde las oficinas nacionales de Gendarmería, Aduana y Migraciones; el Puente Internacional; un colegio secundario y una escuela, las instalaciones de Edesa; y la traza de la ruta provincial 54 la cual conforma el proyecto continental denominado "Corredor Bioceánico del Capricornio".

Se hace referencia a un meandro del Pilcomayo cuando se trata de las grandes curvas y cambios de curso del río, especialmente en su tramo inferior, que, debido a su alta carga de sedimentos y baja pendiente, se vuelve muy sinuoso, y reconfigura su cauce (avulsión), afectando a las comunidades fronterizas.

Hubo meses de inacción con un meandro que le daba fuerza al río para avanzar hacia Argentina. Se debe decir que, al ser el Pilcomayo un río trinacional, debe intervenir Cancillería. "Salta invirtió más de $592 millones en los trabajos incluyen canalización, refuerzo de márgenes y adecuación del cauce", informa la prensa oficial.

Pero los caciques del lugar piden otro tipo de obras más estructurales. Piden concretamente la construcción de defensas en el pueblo. "Yo le agradezco al señor ministro por la canalización que se abrió entre el meandro, pero también necesitamos las defensas sobre el Puente Internacional. Hay oficinas de Nación y la ruta quedaron menos de 40 metros del río. Yo tengo a familias con sus viviendas en peligro. El río ya creció y no lo canalizaron. Necesitamos de manera urgente las defensas como las que ya se hicieron en el lado paraguayo", dijo el cacique Hugo González, de Misión La Paz.

El dirigente sabe que se necesita la firma de Cancillería, por lo que le pide al gobernador Gustavo Sáenz las gestiones pertinentes ante Nación.

Estructural

El problema del Pilcomayo es de todos los años y sin embargo no se resuelve nunca. Al menos 60 familias wichis de Misión San Luis también esperan ser reubicadas ante el avance del río sobre la barranca. Las últimas lluvias de principio de diciembre preludian que la barranca que hasta ahora conocías dejará de existir porque ya están a unos 20 metros de donde viven las familias.

Provincia informa que "se está desarrollando la limpieza de lotes para la reubicación de familias de comunidad San Luis, la limpieza del Puente Internacional Misión La Paz - Pozo Hondo, el refuerzo/reconstrucción del terraplén en las zonas afectadas por las últimas crecidas: La Estrella, La Gracia, Anselmo. Luego, continuarán con el plan de trabajo de defensas en Las Vertientes, Santa María y Padre Coll".

Pero la gente del lugar informa que no se tocó la zona del Puente InternacionalI, que la gente de La Estrella ya no vive ahí desde abril de este año, que Las Vertientes no tiene defensas sino anillos de contención y que todas las acciones llegan a último momento.

La zona del Puente Internacional es jurisdicción que corresponde a Vialidad Nacional, por lo tanto es necesario solicitar autorización para realizar obras en el lugar. Además, se requiere autorización a Cancillería Argentina y a Paraguay.