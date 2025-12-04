Salud mental en las empresas: un indicador económico clave que afecta costos, productividad y continuidad operativa

En los últimos años, la salud mental laboral dejó de ser vista únicamente como una dimensión humana o emocional. Hoy se reconoce como un indicador económico clave que impacta en la rotación, el ausentismo, la continuidad operativa y la calidad del servicio.

Cuando la salud mental de un equipo se deteriora —ya sea por estrés, conflictos internos, fatiga o mala coordinación— la empresa pierde dinero, aunque estas pérdidas no figuren en ningún balance.

Con el objetivo de ayudar a las empresas a medir, comprender y reducir ese impacto, Prisma – Consultora Integral de Salud Mental presenta el workshop: “Salud Mental Laboral como Variable de Riesgo Operativo en tu Empresa: Cómo detectar pérdidas, reducir costos y aumentar continuidad operativa.” Se realizará el próximo miércoles 10 de diciembre a las 16 horas en la sede de CAPEMISA, ubicada en avenida Bolivia 4650, Salta.

Inscripción en la web de la consultora www.prismasalud.com

Las empresas de la región —especialmente las vinculadas a la minería y su cadena de proveedores— están enfrentando un fenómeno que crece año a año: el impacto económico de la salud mental laboral no gestionada. Rotación en puestos críticos, licencias prolongadas, errores operativos, saturación de supervisores y conflictos silenciosos son algunas de las pérdidas ocultas que hoy afectan la continuidad del servicio y la eficiencia diaria.

El bienestar emocional y el rendimiento operativo no compiten: se potencian. Equipos más equilibrados, con mejores dinámicas internas, reducen costos, producen más y cometen menos errores.

Qué incluirá el workshop:

Costos ocultos que afectan la operación sin figurar en balances

Salud mental laboral en minería y proveedores

Riesgo humano como variable operativa

KPIs esenciales: rotación, ausentismo, errores, conflictos, saturación y horas perdidas

Ejercicio práctico de “Mapeo Express del Riesgo Humano”

Bienestar + Operación: un enfoque integrado

La salud mental laboral ya no se limita a emociones, clima o satisfacción. Hoy se la entiende como un componente estructural del rendimiento: cuando un equipo sostiene foco, ritmo y coordinación, el bienestar aumenta y los costos disminuyen.

Por el contrario, cuando se deteriora —por fatiga, sobrecarga, falta de cohesión o supervisión deficiente— la empresa enfrenta pérdidas que rara vez aparecen en un balance, pero que afectan directamente su operación. Entre ellas: rotación en puestos críticos, licencias por causas psicosociales, errores por fatiga y sobrecarga cognitiva, fallas de comunicación entre turnos, reprocesos y demoras, decisiones ineficientes bajo presión.

Estas situaciones tienen un componente humano —que merece cuidados y protección— y un componente económico que es medible. Bienestar y rendimiento no compiten: se sostienen mutuamente.

El diferencial de PRISMA

La Consultora PRISMA trabaja desde un modelo clínico-operativo, basado en psicología aplicada al funcionamiento real de las organizaciones. Su enfoque combina: comprensión técnica de la salud mental y enfoque económico y de riesgo.

“En Prisma trabajamos para reducir esos costos y evitar pérdidas futuras con una metodología propia que permite mapear: procesos críticos afectados, puestos con mayor riesgo humano, pérdidas ocultas asociadas, indicadores deteriorados, intervenciones priorizadas con impacto

mensurable”, afirma Rodrigo Albornoz, Director de la consultora.

“Prisma interviene las dinámicas psicológicas que sostienen o deterioran la operación diaria, algo que sólo puede abordarse con formación específica en salud mental laboral” agregó Soledad Hessling, Directora de Prisma Salud Mental Laboral.