El pueblo de El Galpón despide con profundo dolor al padre Ariel Fessia

El pueblo de El Galpón está despidiendo con profundo dolor a su querido sacerdote, el padre Ariel Fessia, quien falleció en la mañana de hoy en Rosario de la Frontera, donde estaba internado, debido a una enfermedad que lo aquejaba desde hace tiempo.

El padre santafesino estuvo cinco años al frente de la parroquia San Francisco Solano de esa localidad. Tuvo una destacada tarea pastoral que lo llevó a ganarse el amor de los vecinos de toda la zona que hoy lloran su partida.

Los restos del querido sacerdote Fessia llegaron en una unidad de trasladado en la mañana de hoy a la localidad y desde el acceso fueron seguidos por una gran caravana de motos, autos y camionetas, hasta llegar al templo, donde están siendo velados.

Este verdadero pastor de la Iglesia trabajó para seguir engrandeciendo cada año la festividad en honor al patrono de El Galpón, San Francisco Solano, que se desarrolla cada 24 de julio. Es tanto el cariño y la cercanía que logró con los fieles del sur provincial que si fallecía el mismo había pedido ser sepultado en esa localidad.

Conocía al Papa León XIV



El padre Fessia llegó a conocer al Papa León XIV cuando era el superior de la Orden de San Agustín.“El nuevo papa marca una absoluta continuidad del legado de Francisco”, dijo a El Tribuno el sacerdote cuando fue designado el sumo pontífice.

En mayo pasado el padre Fessia había vuelto a compartir en las redes sociales una foto junto a Robert Prevost para celebrar su designación como el nuevo Papa.

“Yo al Papa lo conocí, creo que fue en el año 2007, la primera vez que lo vi cuando vino a Argentina a un capítulo de la Orden de San Agustín y la foto que se ha viralizado es del año 2013 en Brasil en la jornada mundial de la Juventud”, dijo el padre Fessia a El Tribuno.

“Es un hombre cercano, mi experiencia con él era formar parte de la misma congregación religiosa, él era el superior y era muy hermano, muy cercano y que es un poco lo que ha mostrado hoy sobre todo a través del discurso que dio citando a San Agustín, cuando dijo: “Con ustedes soy cristiano y para ustedes soy obispo”, marcando una continuidad con Francisco de lo que en la iglesia llamamos las sinodalidades, que es caminar juntos para el otro, no hay una pirámide, sino que se trata de ese caminar juntos que fue marcando. Cómo hacer juntos una iglesia misionera, que construye puentes desde el diálogo, desde el encuentro. Creo que marca una absoluta continuidad con el legado de Francisco”, dijo en aquella oportunidad el sacerdote de la iglesia San Francisco Solano de El Galpón, que está siendo despedido en medio de escenas de profundo dolor.