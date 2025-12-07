Gastos de los adultos mayores: una pareja necesitó $1.278.026 en octubre

Una pareja de personas adultas mayores necesitó en octubre $1.278.026 para cubrir sus gastos mensuales, según datos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que precisó que la Canasta de Consumo para Personas Adultas Mayores mide necesidades de alimentación, vivienda, servicios, salud y esparcimiento.

El informe detalló que una persona mayor de 75 años que vive sola requirió $704.600 para afrontar el mes. Esto equivale a $23.487 diarios. La canasta estima costos según edad, sexo, hogar y condición habitacional.

Para dos adultos mayores, el presupuesto se compuso de $480.445 en alimentos; $398.889 en servicios del hogar como luz, gas y expensas; $144.134 en salud y $198.891 en bienes personales, lo que representa un gasto diario de $42.601.

La inflación de los medicamentos

En paralelo, el Índice de Precios de Medicamentos (IPM) registró en octubre una suba promedio de 1,7% en una canasta seleccionada de fármacos de uso frecuente. Los incrementos más altos se verificaron en psicofármacos (2,4%), antibióticos y antisépticos (2,2%), vitaminas (1,9%) y antihistamínicos y cardiovasculares (1,8%).

Según la Defensoría del Pueblo, el objetivo de la medición es generar evidencia pública, mejorar la transparencia y aportar datos rigurosos al debate sobre políticas para garantizar condiciones de vida dignas a las personas mayores. Actualmente, la jubilación mínima se ubica en $340.879,59. A este monto se le suma un bono de $70.000. En total, los ingresos llegan a $410.879,59.