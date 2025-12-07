Fórmula 1: Landon Norris se consagró Campeón del Mundo de la F1 y Colapinto salió último

Lando Norris es el nuevo campeón mundial de Fórmula 1!El británico terminó tercero y con este resultado le alcanzó para consagrarse campeón por primera vez, en una carrera que tuvo como ganador al neerlandés Max Verstappen (Red Bull). Por su parte Franco Colapinto vivió una inmensa alegría en el final del GP de Abu Dhabi: se terminó la temporada y ya no volverá a padecer el débil A525 de Alpine. Claro, en retrospectiva, para el argentino lo más importante fue formar parte de la parrilla en el cierre de la temporada, porque comenzó el Mundial como reserva. Fueron seis Grandes Premios los que vivió desde afuera, hasta que Flavio Briatore decidió ungirlo como titular en lugar de Jack Doohan desde el GP de Emilia-Romagna. Una vez en pista, el piloto argentino no logró sentirse cómodo casi nunca en la temporada con el auto y en Yas Marina, competencia que cerró el torneo, volvió a navegar por el fondo y fue 20º.

Alpine decidió una estrategia similar para sus dos pilotos: partieron con neumáticos medios y luego pasaron al duro. Pierre Gasly, el compañero de Colapinto, largó 19º y tampoco pudo batallar. En el primer stint con medias, el francés fue más veloz que el argentino, quien emparejó el ritmo en el final de la vida de las cubiertas. Con los duros, el galo comenzó mejor, pero luego Franco empardó y comenzó a girar con mejores tiempos, aunque lentos en ambos casos de Alpine con respecto al resto. En las paradas, Colapinto perdió. Porque al entrar Gasly , Colapinto lo seguía a 1s1 y tras la detención del bonaerense, volvió a 3s2. Para la segunda parada, la escudería determinó que se debuvieran los dos en la vuelta 43, les calzaron los medios para ir hasta el final y Franco volvió a seis segundo por detrás de Gasly, ocupando las dos últimas posiciones.

Colapinto giró solo durante la mayor parte de la carrera. Siempre a una luz de entre dos y tres segundos de Gasly, sin chances de atacar a nadie y superado por cada piloto que se detenía y volvía detrás suyo. El francés no la pasó mucho mejor: también se aburrió en su soledad de no poder seguir a nadie de cerca. Los cinco segundos de penalidad que sufrió Gasly por exceder repetidamente los límites de pista fue apenas un dato anecdótico, solo lo acercó un poco a Colapinto, quien así y todo no salió del fondo.

Briatore decidió no trabajar sobre el auto de 2025 para poner todos los recursos del equipo a disposición del chasis del próximo año, que llegará con la nueva normativa técnica. Además, Alpine dejará los motores de Renault para comenzar a ser cliente de Mercedes. La apuesta es fuerte y necesita un rápido resultado después del magro Mundial que cerraron en Abu Dhabi, últimos en Constructores y con los dos únicos pilotos que corrieron en el año sin sumar puntos: Colapinto y Doohan.

El argentino, anunciado oficialmente en San Pablo como titular del team de Enstone para 2026, se esperanza en el nuevo auto. Las pruebas en el simulador lo ilusionaron, según comentó, y espera poder dar pelea por los puntos a partir del GP de Australia que abrirá la 77ª temporada.

Piastri estiró la detención y lideró por un tramo, pero no pudo con la estrategia superar a las dos paradas de Verstappen, quien se encaminó a su 71ª victoria en Fórmula 1. Norris no tuvo grandes sustos en la competencia. Fue limpia, sin errores propios ni amenazas ajenas. En las primeras vueltas Charles Leclerc lo siguió de cerca y a tiro de DRS, pero el ritmo de Ferrari se desvaneció con el correr de los giros (el monegasco fue cuarto finalmente). El instante de mayor tensión para el nuevo campeón fue, tras su primera parada en boxes, el momento en el que debió superar a Yuki Tsunoda, el compañero de Max. El japonés cambió dos veces de trayectoria (fue sancionado por eso con cinco segundos) y apretó al de McLaren, quien mostró valentía y se arriesgó al poner las cuatro ruedas por afuera de la pista para superarlo. El inglés fue investigado por esa maniobra, pero los comisarios de la FIA no sancionaron.

Norris cruzó la meta y rompió el llanto. Su sueño de ser campeón de mundo de Fórmula 1 finalmente se cumplió. El hombre que tardó 110 carreras para lograr su primera victoria y que llegó hace poco menos de un año, en el GP de Miami de 2024. En el final, con algunas muestras de endeblez en la parte mental, la presión de Verstappen lo condicionó, pero aguantó en el momento final para celebrar. En su séptima temporada, el inglés celebró su corona.

11:07

Así están las posiciones luego de 43 vueltas en Abu Dabi

1- Verstappen

2- Piastri

3- Norris

4- Leclerc

Con este resultado, Norris se asegura su primer título mundial de Fórmula 1.

11:05

Nueva parada en boxes de Norris

El británico se mantiene en la tercera posición a falta de solo 17 vueltas para el final.

10:39

Verstappen paró en boxes y Piastri es el nuevo líder

El neerlandés ahora cayó a la segunda posición.

10:39

Norris superó a Tsunoda con una maniobra extrema

El británico superó al japonés con una maniobra increíble, saliéndose incluso de la pista y arriesgando el monoplaza.

10:29

Norris paró en boxes y cayó varias posiciones

El británico montó neumáticos duros en la vuelta 17 y cayó al noveno lugar.

10:27

Colapinto paró en boxes y cayó a la última posición

El argentino la tiene realmente complicada para sumar puntos.

10:20

Norris, por ahora campeón

El británico se mantiene en la tercera posición luego de 12 vueltas, resultado necesario para ser campeón.

10:19

Colapinto sube más posiciones, pero sigue con un ritmo muy lento

El argentino avanzó al 17° lugar por las paradas de Hamilton y Albon, ppero está muy lejos de su compañero de equipo en Alpine, que es el francés Pierre Gasly.

10:15

Colapinto sube una posición

El argentino escaló al 19° lugar, luego de la parada en boxes del alemán Nico Hulkenberg (Sauber).

10:06

¡Empezó la carrera!

Luego de la primera vuelta, Verstappen mantuvo la primera posición, mientras que Piastri superó a Norris y lo relegó al tercer lugar.

10:03

¡Se viene la carrera!

Los pilotos ya dieron la vuelta de formación y se preparan para la carrera del GP de Abu Dabi que definirá al nuevo campeón de Fórmula 1.

09:46

Así largarán en el GP de Abu Dabi

1- Max Verstappen (Red Bull)

2- Lando Norris (McLaren)

3- Oscar Piastri (McLaren)

4- George Russell (Mercedes)

5- Charles Leclerc (Ferrari)

6- Fernando Alonso (Aston Martin)

7- Gabriel Bortoleto (Sauber)

8- Esteban Ocon (Haas)

9- Isack Hadjar (Racing Bulls)

10- Yuki Tsunoda (Red Bull)

11- Oliver Bearman (Haas)

12- Carlos Sainz Jr. (Williams)

13- Liam Lawson (Racing Bulls)

14- Kimi Antonelli (Mercedes)

15- Lance Stroll (Aston Martin)

16- Lewis Hamilton (Ferrari)

17- Alexander Albon (Williams)

18- Nico Hulkenberg (Sauber)

19- Pierre Gasly (Alpine)

20- Franco Colapinto (Alpine)

09:45

F1: los resultados que necesitan Norris, Verstappen y Piastri para ser campeones

La temporada 2025 de la Fórmula 1 se definirá este domingo en el Gran Premio de Abu Dabi, donde el británico Lando Norris (McLaren), el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el australiano Oscar Piastri (McLaren) pelean por el título.

Verstappen largará desde la pole position, mientras que Norris, que llega como líder del campeonato, comenzará en el segundo lugar y una posición por detrás.__IP__

El inicio de la carrera, que contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas, está programado para las 10 de la mañana (hora de Argentina).