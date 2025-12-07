Navidad y una mastesclass con Carlos Reynaga

La municipalidad de la Ciudad de Salta, invita a los vecinos a participar de un ciclo de masterclass navideña dictado por el director general de Gastronomía, Carlitos Reynaga, quien recorrerá distintos puntos de la ciudad para compartir recetas, técnicas y preparaciones típicas de las fiestas.

El chef explicó que en cada clase se enseñará una receta diferente, con propuestas pensadas para quienes quieran sorprender en la mesa navideña con opciones simples, ricas y económicas.

“Quienes deseen participar pueden enviar un mensaje al 3875779377, indicando su nombre y el barrio al que asistirán. También podrán acercarse directamente a cada sede el día del evento. Los esperamos para aprender un montón de recetas”, expresó Reynaga.

Cronograma de capacitaciones:

10/12 – 17 a 19. Centro vecinal – B° Aráoz (zona sur)

12/12 – 17 a 19. Centro vecinal – B° Autódromo (zona este)

16/12 – 10 a 12. Universidad Nacional de Salta (zona norte)

19/12 – 17 a 19. Centro vecinal – Norte Grande (zona sudeste)

22/12 – 17 a 19. Playón Deportivo – B° Solís Pizarro (zona oeste)