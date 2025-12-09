Instan a ser donante de órganos: "Es un acto de solidaridad"

Tras llevarse a cabo días pasados el decimocuarto operativo de ablación multiorgánica del 2025, coordinado por el Centro único Coordinador de Ablación e Implante (CUCAI), su director, el doctor Luis María Canelada, le dijo a este medio que "las expectativas que se habían proyectado a nivel nacional para las provincias se están cumpliendo muy bien en Salta".

Señaló que "el año pasado hubo solo 4 operativos así que este año se superó por lejos esa cifra y creo que esto tiene que ver con la conciencia que va tomando la gente a cerca de lo que significa ser donante. y en este punto creo los medios de comunicación son clave. La función de los periodistas es fundamental para desmitificar el tema de la donación y dar información correcta. Así como se incrementó el número de operativos de ablación multiorgánica, también hemos perdido oportunidades de donación porque hay familias que son muy reticentes a donar los órganos y ahí hay un problema en el que se viene trabajando fuertemente".

Agregó que "la idea es que todos seamos donantes, que podamos expresar nuestra voluntad de hacerlo. Nosotros perdimos varias oportunidades por falta de información y de malinterpretación de la ley. Nos pasó con la Policía en un accidente trágico donde la misma autoridad policial le dice a la familia que ellos tienen la ultima palabra y eso es no conocer la ley que dice que todos somos potenciales donantes".

Y remarcó: "Donar es un acto de amor, un acto de altruismo y de solidaridad humana. Hay que echar por tierra los mitos que tienden un mando de sombras sobre la donación de órganos".

El último operativo

En relación al último operativo, que fue el número 14 de este año, los órganos y tejidos ablacionados para trasplante fueron válvulas cardíacas, dos riñones y dos córneas, que corresponden a un donante masculino, quien fue diagnosticado con muerte cerebral.

El operativo quirúrgico se realizó en el hospital San Bernardo, y contó con la participación de un equipo local, integrado por coordinadores de ablación y trasplante, médicos, terapistas, bioquímicos, enfermeros, anestesistas, cirujanos, instrumentadores quirúrgicos, camilleros y choferes de ambulancia.

Cómo ser donante de órganos

Para manifestar la voluntad afirmativa de ser donantes de órganos, tejidos y células existen varios modos de hacerlo: Firmando un acta en el CUCAI Salta; enviando un telegrama gratuito desde cualquier sucursal del Correo Argentino; ingresando a la app Mi Argentina, en la opción Salud, luego donación de órganos, haciendo un clic en "expresá tu voluntad de donar".

Para ello, primero es necesario crear una cuenta y validar la identidad; tramitando el Documento Nacional de Identidad.

Donar órganos, tejidos y células puede salvar hasta ocho vidas y mejorar la de 70 pacientes.

De acuerdo a la lista nacional de espera

El director del CUCAI, Luis Canelada, destacó la importancia de la donación del operativo número 14: "Representa una oportunidad para salvar vidas y mejorar significativamente la salud de quienes hoy enfrentan situaciones críticas". Explicó que los órganos fueron asignados de acuerdo con la lista nacional de espera del INCUCAI, priorizando a los pacientes salteños en caso de que existiera compatibilidad. "En Salta se trasplantarán dos córneas, un riñón irá a Buenos Aires y el otro a Tucumán. Las válvulas cardíacas van al banco ubicado en el hospital Garrahan, en Buenos Aires", dijo Canelada.

Luis Canelada.

En la Argentina, por ley, se considera donante a toda persona mayor de 18 años que haya manifestado su voluntad afirmativa o no haya dejado constancia expresa de su oposición.

Según datos del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), en Salta son 307 las personas registradas, entre niños, adolescentes y adultos, quienes esperan un trasplante de órgano, grupo de órganos o tejidos. Los pacientes salteños que son potenciales receptores de órganos y tejidos se distribuyen de la siguiente forma:

* Órganos (244): Riñón: 220 - Hígado: 15 - Pulmón: 4 - Riñón y Páncreas: 5

* Tejidos (63) - Córneas: 63

La provincia está ubicada en sexto lugar en la lista de espera nacional, después de Buenos Aires, Córdoba, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza. Actualmente hay 551 pacientes que están en proceso de inscripción para ser potenciales receptores de órganos y tejidos en Salta. De ellos, el 83,5% espera por un trasplante renal.