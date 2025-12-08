VIDEO. Los operativos de ablación en Salta se triplicaron y no fueron más por las negativas de familiares, según el CUCAI

Los operativos de ablación en Salta registraron un fuerte incremento durante 2025: se triplicaron respecto del año pasado, pasando de solo cuatro a más de catorce intervenciones, según confirmó el doctor Luis María Canelada, referente del Programa Cucai Salta, en diálogo con Radio Salta. El funcionario remarcó que el crecimiento se sostiene por el trabajo de concientización iniciado en 2023 y profundizado en los años siguientes.

“Este año estamos arriba de 14 operativos de procuración multiorgánica. También hubo bastante procuración de córneas, tanto en estos procedimientos como en casos de donantes cadavéricos, lo que permitió trasplantar mucho más en ese campo”, señaló Canelada. Explicó además que cada donante puede salvar hasta ocho vidas y mejorar la calidad de vida de más de 70 personas a través de tejidos.

Operativos caídos

Pese al avance, el profesional lamentó que “varios operativos cayeron porque los familiares fueron reticentes a la intervención”. Indicó que si las familias hubieran contado con mejor información “hubiéramos llegado a 20 operativos en 2025”.

Canelada recordó que la legislación vigente es clara: “Todo argentino es donante de órganos, salvo que haya expresado su negativa”. La Ley Justina, sancionada en 2018, establece que la voluntad presunta del donante debe ser respetada y que la familia ya no tiene la última decisión. Sin embargo, el funcionario reconoció que en situaciones de duelo el diálogo se vuelve complejo y los equipos procuran actuar “con empatía y sin generar conflicto”.

El rol de los medios

El referente del Cucai Salta destacó el rol de los medios de comunicación en la difusión de información correcta sobre la donación de órganos y la necesidad de “desmitificar temores y miedos” en la sociedad.

En la provincia, alrededor de 300 personas continúan en lista de espera por un trasplante renal, una demanda que vuelve clave la continuidad de las campañas de concientización y el fortalecimiento de los equipos de procuración.